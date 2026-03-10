Пріоритет – війна та все, що з нею пов’язано: як Росія намагається "полагодити" дефіцит бюджетів

У російських регіонах не закінчуються проблеми з бюджетом. Зокрема на тлі цих труднощів почали масово скорочувати витрати на охорону здоров’я.

Як росіяни "рятуються" від дефіциту бюджетів?

У 2026 році таке рішення ухвалили майже чверть суб’єктів (19 із 82) про що пише російське медіа "The Moscow Times".

Показник став рекордним за весь час повномасштабної війни в Україні: раніше витрати за цією статтею скорочували не більше ніж 7 регіонів на рік. Зокрема у 2025 році їх було п’ять.

Загалом суб’єкти заощадять на медичній сфері близько 107 мільярдів рублів у поточному році. Найбільше (у відсотках) витрати на медицину скоротили у Вологодській області – на 39% (6,5 мільярдів рублів).

Охорона здоров’я Іркутської та Кемеровської областей втратить понад 30% торішнього бюджету (більш ніж 7 мільярдів рублів у кожному регіоні). Московська (40,6 мільярда рублів) та Волгоградська області скоротили медичні бюджети на чверть.

Важливо! Три з п’яти регіонів із найбільшим скороченням витрат уріжуть фінансування поліклінік, амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів.

Ще один напрям економії – зарплати та виплати медпрацівникам. Наприклад, у Вологодській області витрати на підвищення зарплат скоротили на 99% (1,7 мільярда рублів). У Кемеровській області скасовувати або скорочувати виплати медпрацівникам почали ще торік, посилаючись на нестачу грошей у бюджеті.

Цьогоріч влада скоротить на 25% витрати на соціальні виплати випускникам, які приїжджають працювати в села, і на стільки ж – наставникам.

Зарплата лікаря складається з окладу, ОМС (те, що вони отримують за прийом пацієнта) і додаткових виплат. Звісно, влаштовуючись на роботу, лікар розраховує на ці виплати, але в будь-який момент може їх позбутися,

– зазначила одна зі співробітниць регіональної поліклініки.

За її словами, суб’єктам Росії "хронічно не вистачає грошей на охорону здоров’я", особливо тепер, коли пріоритет — війна та все, що з нею пов’язано.

Інші лікарі розповіли, що навіть у регіонах без помітних скорочень відчувається нестача коштів:

ремонти в поліклініках проводять лише частково;

обладнання не оновлюють;

матеріалів для лікування бракує.

Нагадаємо! Дефіцит федерального бюджету Росії на 2025 рік приблизно на 26% вищий, ніж офіційно було заявлено. Він становить майже 3,6 % ВВП. Про це повідомили у Федеральній розвідувальній службі Німеччини (BND).

