Заробити на гривні ще можна: чи варто поспішити відкрити депозит наприкінці зими
- Зниження облікової ставки Нацбанку до 15% може вплинути на ринок депозитів, але зміни поки не є масовими.
- Середні ставки за гривневими вкладами наприкінці зими коливаються в межах 13 – 14,5% річних, а максимальні поступово зміщуються до 15 – 15,5%.
У період з 23 лютого по 1 березня депозитний ринок продовжить адаптуватися до рішення Нацбанку щодо пом'якшення монетарної політики. Йдеться про зниження облікової ставки з 15,5% до 15%.
Якою буде ситуація наприкінці зими?
Також скориговано інші інструменти, зокрема ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами. Деталі пояснив 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв.
Рішення Нацбанку створюють умови для змін на ринку депозитів, але наразі вони не набули масового характеру. Реальна дохідність і досі залежить від політики конкретного банку й строку розміщення коштів.
Наприкінці зими середні ставки за гривневими вкладами тримаються в межах 13 – 14,5% річних. Водночас банки обережно коригують "стелю" пропозицій: максимальні ставки поступово зміщуються до 15 – 15,5%.
Окремі фінустанови можуть використовувати маркетингові інструменти, зокрема короткострокові акційні пропозиції або бонуси за відкриття депозиту. Водночас такі надбавки зазвичай мають обмежений характер і не перевищують 0,3 – 0,5 відсоткового пункту до базових ставок.
До слова, структура попиту з боку населення суттєво також не змінюється. Найчастіше обирають депозити на 6 – 9 місяців і 1 рік. Такі строки дають змогу зафіксувати відносно вигідні умови на тлі поступових змін у монетарному середовищі.
Зверніть увагу! За умови подальшого сповільнення інфляції та пожвавлення економічної активності вже в березні Нацбанк може продовжити курс на зниження облікової ставки до 14,5 – 14%.
За словами банкіра, у такому разі корекція депозитних ставок стане відчутнішою, проте в найближчі тижні гривневі вклади залишатимуться привабливими за рівнем дохідності.
Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директорка з управління ризиками та членкиня правління "Глобус Банку" Олена Єрмолова розповіла, що потенційна можливість зниження облікової ставки до 13,5 – 14% до кінця 2026 року, може позитивно позначитися на здатності позичальників обслуговувати борги.
Як на депозити впливає курс валют?
Ситуація на валютному ринку залишається контрольованою завдяки зваженій політиці Нацбанку, що безпосередньо впливає на поведінку вкладників. Режим "керованої гнучкості" допоміг наблизити попит і пропозицію до рівноваги, зменшити різкі коливання курсу валют і послабити девальваційні очікування.
За словами експерта, у таких умовах інтерес громадян до гривневих депозитів зберігається на високому рівні. "Національна валюта сприймається як зрозумілий і передбачуваний інструмент заощаджень", – наголосив Дмитро Замотаєв.