Какой будет ситуация в конце зимы?

Также скорректированы другие инструменты, в частности ставка по 3-месячным депозитным сертификатам. Детали объяснил 24 Каналу директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев.

Решения Нацбанка создают условия для изменений на рынке депозитов, но пока они не приобрели массовый характер. Реальная доходность до сих пор зависит от политики конкретного банка и срока размещения средств.

В конце зимы средние ставки по гривневым вкладам держатся в пределах 13 – 14,5% годовых. В то же время банки осторожно корректируют "потолок" предложений: максимальные ставки постепенно смещаются до 15 – 15,5%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Отдельные финучреждения могут использовать маркетинговые инструменты, в частности краткосрочные акционные предложения или бонусы за открытие депозита. В то же время такие надбавки обычно имеют ограниченный характер и не превышают 0,3 – 0,5 процентного пункта к базовым ставкам.

К слову, структура спроса со стороны населения существенно также не меняется. Чаще всего выбирают депозиты на 6 – 9 месяцев и 1 год. Такие сроки позволяют зафиксировать относительно выгодные условия на фоне постепенных изменений в монетарной среде.

Обратите внимание! При условии дальнейшего замедления инфляции и оживления экономической активности уже в марте Нацбанк может продолжить курс на снижение учетной ставки до 14,5 – 14%.



По словам банкира, в таком случае коррекция депозитных ставок станет более ощутимой, однако в ближайшие недели гривневые вклады будут оставаться привлекательными по уровню доходности.

Напомним, в эксклюзивном комментарии 24 Канала директор по управлению рисками и член правления "Глобус Банка" Елена Ермолова рассказала, что потенциальная возможность снижения учетной ставки до 13,5 – 14% до конца 2026 года, может положительно сказаться на способности заемщиков обслуживать долги.

Как на депозиты влияет курс валют?