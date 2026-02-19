Якою буде ситуація наприкінці зими?

Також скориговано інші інструменти, зокрема ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами. Деталі пояснив 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв.

Рішення Нацбанку створюють умови для змін на ринку депозитів, але наразі вони не набули масового характеру. Реальна дохідність і досі залежить від політики конкретного банку й строку розміщення коштів.

Наприкінці зими середні ставки за гривневими вкладами тримаються в межах 13 – 14,5% річних. Водночас банки обережно коригують "стелю" пропозицій: максимальні ставки поступово зміщуються до 15 – 15,5%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Окремі фінустанови можуть використовувати маркетингові інструменти, зокрема короткострокові акційні пропозиції або бонуси за відкриття депозиту. Водночас такі надбавки зазвичай мають обмежений характер і не перевищують 0,3 – 0,5 відсоткового пункту до базових ставок.

До слова, структура попиту з боку населення суттєво також не змінюється. Найчастіше обирають депозити на 6 – 9 місяців і 1 рік. Такі строки дають змогу зафіксувати відносно вигідні умови на тлі поступових змін у монетарному середовищі.

Зверніть увагу! За умови подальшого сповільнення інфляції та пожвавлення економічної активності вже в березні Нацбанк може продовжити курс на зниження облікової ставки до 14,5 – 14%.



За словами банкіра, у такому разі корекція депозитних ставок стане відчутнішою, проте в найближчі тижні гривневі вклади залишатимуться привабливими за рівнем дохідності.

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директорка з управління ризиками та членкиня правління "Глобус Банку" Олена Єрмолова розповіла, що потенційна можливість зниження облікової ставки до 13,5 – 14% до кінця 2026 року, може позитивно позначитися на здатності позичальників обслуговувати борги.

Як на депозити впливає курс валют?