Держборг України перевищить 100% ВВП: чи справді кожен громадянин "винен" гроші

У 2026 році державний борг України перевищив 9,2 трильйона гривень. Йдеться про сукупні зобов'язання держави перед кредиторами, а не персональну заборгованість громадян.

Що означає зростання державного боргу України?

Як пояснив у коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман, через повномасштабну війну українська економіка перебуває під тиском, тож держава має залучати кошти для фінансування видатків.

Державний борг вимірюють у відсотках до внутрішнього валового продукту (ВВП), тобто всього, що виробляє економіка за рік. Зазвичай, показник вважають нормальним, якщо він менший за 100%, проте навіть якщо більший – це не катастрофа.

За словами економіста Олега Гетмана, показник боргу на одну особу (кожен українець "винен" свою частину) не використовують, оскільки він ні про що не свідчить.

У 2026 році державний борг України перевищить 100% ВВП, проте подібні показники мають і розвинені економіки світу. Це зобов'язання держави перед великими міжнародними структурами.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Наприклад, у Японії держборг – 230% до ВВП і вони чудово з цим живуть, нормально почуваються. В Іспанії, Італії, Греції держборг становить близько 130% до ВВП і вони теж абсолютно нормально почуваються, люди живуть добре, заможно. Навіть держборг у США – понад 100% ВВП.

Економіст зауважує, що у передвоєнні 2020 – 2022 роки держава почала радикально знижувати борг, і в найкращі роки він становив менш як 60% ВВП України. Однак повномасштабний напад Росії змінив ситуацію.

Оскільки українська економіка не може витримати навантаження за військовим напрямком, держава змушена залучати щороку 40 – 50 мільярдів доларів зовнішньої допомоги від партнерів.

Близько половини цих коштів становлять гранти та безповоротна макрофінансова допомога, інша частина – дешеві кредити з відтермінуванням платежів на десятиліття і низькими відсотками.

Попри це, наш борг потроху зростає. З 60% зріс спочатку до 70 – 80%, потім торік – до 90 – 95% і цьогоріч він перевищить 100%, але не набагато. Він буде приблизно 105% ВВП. Тож якщо наш ВВП буде приблизно 210 мільярдів доларів, то держборг буде умовно 220 чи 230 мільярдів доларів. Ніякої катастрофи в цьому немає, бо відсотки по цьому боргу відтерміновані на 20 – 30 років, повертати їх треба потім. Те саме стосується тіла кредиту, яке теж повертати колись після війни,

– зазначає Олег Гетман.

Цікаво! На думку економіста й фінансового аналітика Олексія Куща, боргова петля довкола України затягується, а головна проблема полягає у відсутності відновлювальної, циклічної економічної моделі, яка б генерувала внутрішнє зростання. Водночас урядова стратегія зводиться переважно до переговорів з донорами про нові транші. Економіст називає реструктуризацію зовнішнього боргу "млявою", оскільки реальне списання склало 25 – 35% замість бажаних 50%, а борг не зменшили суттєво й лише відклали.

З чого складається державний борг України?

Держборг України складається з кількох частин:

внутрішнього боргу , який є дорожчим в обслуговуванні, бо ставки за гривневими запозиченнями (облігаціями внутрішньої державної позики) вищі, ніж за пільговими зовнішніми кредитами; ця частина боргу дорожча і її потрібно погашати якнайшвидше;

, який є дорожчим в обслуговуванні, бо ставки за гривневими запозиченнями (облігаціями внутрішньої державної позики) вищі, ніж за пільговими зовнішніми кредитами; ця частина боргу дорожча і її потрібно погашати якнайшвидше; зовнішнього боргу перед міжнародними партнерами (Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, європейськими країнами, G7 тощо); цей борг найдешевший, його можна залишити якнайдовше.

Зауважте! Також існує гарантований державою борг – зобов'язання не самої держави, а окремих українських підприємств, банків тощо, за якими держава виступає гарантом. Якщо компанія не зможе повернути гроші, держава має погасити борг за неї з бюджету.

За словами економіста Олега Гетмана, чинний розмір державного боргу України не становить загрози для країни та населення.

"Ситуація контрольована. Ба більше, у нас 50 мільярдів доларів є тільки золотовалютних резервів Національного банку. Міжнародники й далі даватимуть нам кошти, бо вони зацікавлені в тому, щоб ми вистояли й перемогли в цій шаленій війні. І колись, через 10 – 20 років після завершення воєнного стану, нам доведеться борг потроху повертати, доводячи його до адекватного рівня 50 – 60% нашого ВВП", – підсумовує експерт.

За даними Міністерства фінансів України, станом на 28 лютого 2026 року державний і гарантований державою борг України становив понад 9,2 трильйона гривень або 213,18 мільярда доларів США:

державний зовнішній борг 75,25% – 160,41 мільярда доларів США;

державний внутрішній борг 21,82% – 46,1 мільярда доларів США;

гарантований державою борг 2,94% – 6,26 мільярда доларів США.

У лютому державний і гарантований державою борг України зменшився на 1,8 мільярда доларів. Це відбулося внаслідок погашення боргових зобов'язань за кредитами країн-партнерів та переоцінки валютних зобов'язань через зміну обмінних курсів.

Як відтермінували виплату держборгу України?

Україна та група її офіційних кредиторів у квітні підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відтермінування виплат за державним боргом.

Документ підписав міністр фінансів Сергій Марченко та уповноважені представники країн-кредиторів, серед яких:

Канада та США;

Велика Британія;

Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди;

Японія та Південна Корея.

Йдеться про відтермінування платежів за державним та гарантованим державою боргом, які підлягали сплаті з лютого 2026 року. Їх здійснюватимуть рівними піврічними частинами протягом 2035 – 2039 років із передбаченою капіталізацією відсотків.