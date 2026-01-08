Держбюджет України у 2025 році: загальний фонд отримав понад 2 трильйона гривень

До загального фонду державного бюджету надійшло 2,66 трильйона гривень за 2025 рік. Зокрема за підсумками минулого року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 3,82 трильйона гривень податків, зборів та інших платежів.

Що відомо про підсумки бюджету на 2025 рік?

Касові видатки державного бюджету за цей період становили 5,45 трильйона гривень, зокрема загального фонду – 4,19 трильйона гривень, пише 24 Канал з посиланням на Мінфін.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено коштом:

542,4 мільярда гривень – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів; 362,9 мільярда гривень – ПДФО та військового збору; 306,5 мільярдів гривень – ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 486,1 мільярда, відшкодовано – 179,6 мільярда гривень); 284,7 мільярда гривень – податку на прибуток підприємств; 280,9 мільярда гривень – акцизного податку; 67,9 млрд грн – дивідендів та частини чистого прибутку; 55,2 мільярда гривень – ввізного та вивізного мита; 43,4 мільярда гривень – рентної плати за користування надрами.

Крім прибутку Національного банку України важливим джерелом доходів залишається міжнародна допомога – гранти.

Зауважте! Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у 2025 році склали 662,7 мільярда гривень, з яких 69,6 мільярда надійшло у грудні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2025 рік становили 2,15 трильйона гривень, або 94,7 % від запланованих на цей період. З внутрішніх джерел до державного бюджету надійшло 581,5 мільярда гривень:

від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 551,5 мільярда гривень, зокрема в іноземній валюті 137,3 мільярда гривень (2,41 мільярда доларів США та 773,5 мільйона євро); від здійснення випуску ОВДП в обсязі 30,0 мільярдів гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПАТ "Українська фінансова житлова компанія".

Із зовнішніх джерел надійшло 1,57 трильйона гривень (або близько 37,7 мільярда доларів), зокрема коштом залучення кредитів в рамках механізму ULCM – 997,6 мільярда гривень (або близько 24,0 мільярдів доларів США).

Що відбулося з міжнародними резервами?

Нагадаємо, що міжнародні резерви України теж рекордно зросли. Про це повідомили в НБУ.

Вони зросли до 57 292,5 мільйона доларів станом на 1 січня 2026 року. І це найвищим показником за всю історію незалежної України.

У грудні вони зросли на 4,6% порівняно з листопадом 2025 року завдяки передусім надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті,

– йдеться у повідомленні.

Загалом упродовж 2025 року міжнародні резерви України зросли на 30,8%.

Цікаво! Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу – 32,7 мільярда доларів США.

Що буде з бюджетом у 2026 році?