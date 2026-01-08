Що відомо про підсумки бюджету на 2025 рік?

Касові видатки державного бюджету за цей період становили 5,45 трильйона гривень, зокрема загального фонду – 4,19 трильйона гривень, пише 24 Канал з посиланням на Мінфін.

Читайте також Військовий збір: скільки днів оборони українці забезпечили у 2025 році

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено коштом:

542,4 мільярда гривень – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів; 362,9 мільярда гривень – ПДФО та військового збору; 306,5 мільярдів гривень – ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 486,1 мільярда, відшкодовано – 179,6 мільярда гривень); 284,7 мільярда гривень – податку на прибуток підприємств; 280,9 мільярда гривень – акцизного податку; 67,9 млрд грн – дивідендів та частини чистого прибутку; 55,2 мільярда гривень – ввізного та вивізного мита; 43,4 мільярда гривень – рентної плати за користування надрами.

Крім прибутку Національного банку України важливим джерелом доходів залишається міжнародна допомога – гранти.

Зауважте! Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у 2025 році склали 662,7 мільярда гривень, з яких 69,6 мільярда надійшло у грудні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2025 рік становили 2,15 трильйона гривень, або 94,7 % від запланованих на цей період. З внутрішніх джерел до державного бюджету надійшло 581,5 мільярда гривень:

від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 551,5 мільярда гривень, зокрема в іноземній валюті 137,3 мільярда гривень (2,41 мільярда доларів США та 773,5 мільйона євро); від здійснення випуску ОВДП в обсязі 30,0 мільярдів гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПАТ "Українська фінансова житлова компанія".

Із зовнішніх джерел надійшло 1,57 трильйона гривень (або близько 37,7 мільярда доларів), зокрема коштом залучення кредитів в рамках механізму ULCM – 997,6 мільярда гривень (або близько 24,0 мільярдів доларів США).

Що відбулося з міжнародними резервами?

Нагадаємо, що міжнародні резерви України теж рекордно зросли. Про це повідомили в НБУ.

Вони зросли до 57 292,5 мільйона доларів станом на 1 січня 2026 року. І це найвищим показником за всю історію незалежної України.

У грудні вони зросли на 4,6% порівняно з листопадом 2025 року завдяки передусім надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті,

– йдеться у повідомленні.

Загалом упродовж 2025 року міжнародні резерви України зросли на 30,8%.

Цікаво! Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу – 32,7 мільярда доларів США.

Що буде з бюджетом у 2026 році?