Что известно об итогах бюджета на 2025 год?

Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 5,45 триллиона гривен, в частности общего фонда – 4,19 триллиона гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Минфин.

Читайте также Военный сбор: сколько дней обороны украинцы обеспечили в 2025 году

Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления обеспечены за счет:

542,4 миллиарда гривен – НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров; 362,9 миллиарда гривен – НДФЛ и военного сбора; 306,5 миллиардов гривен – НДС с произведенных в Украине товаров (собрано 486,1 миллиарда, возмещено – 179,6 миллиарда гривен); 284,7 миллиарда гривен – налога на прибыль предприятий; 280,9 миллиарда гривен – акцизного налога; 67,9 млрд грн – дивидендов и части чистой прибыли; 55,2 миллиарда гривен – ввозной и вывозной пошлины; 43,4 миллиарда гривен – рентной платы за пользование недрами.

Кроме прибыли Национального банка Украины важным источником доходов остается международная помощь – гранты.

Заметьте! Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в 2025 году составили 662,7 миллиарда гривен, из которых 69,6 миллиарда поступило в декабре.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за 2025 год составили 2,15 триллиона гривен, или 94,7% от запланированных на этот период. Из внутренних источников в государственный бюджет поступило 581,5 миллиарда гривен:

от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 551,5 миллиарда гривен, в частности в иностранной валюте 137,3 миллиарда гривен (2,41 миллиарда долларов США и 773,5 миллиона евро); от осуществления выпуска ОВГЗ в объеме 30,0 миллиардов гривен с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии ПАО "Украинская финансовая жилищная компания".

Из внешних источников поступило 1,57 триллиона гривен (или около 37,7 миллиарда долларов), в частности за счет привлечения кредитов в рамках механизма ULCM – 997,6 миллиарда гривен (или около 24,0 миллиардов долларов США).

Что произошло с международными резервами?

Напомним, что международные резервы Украины тоже рекордно выросли. Об этом сообщили в НБУ.

Они выросли до 57 292,5 миллиона долларов по состоянию на 1 января 2026 года. И это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины.

В декабре они выросли на 4,6% по сравнению с ноябрем 2025 года благодаря прежде всего поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте,

– говорится в сообщении.

Всего в течение 2025 года международные резервы Украины выросли на 30,8%.

Интересно! Наибольшая финансовая помощь поступила от Европейского Союза – 32,7 миллиарда долларов США.

Что будет с бюджетом в 2026 году?