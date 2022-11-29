Знову вверх: борги України швидко ростуть

Державний борг України зріс. Лише за жовтень він збільшився на 5 мільярдів доларів.

Чому держборг України зріс так рекордно за місяць

За жовтень сума боргу України збільшилась на 183,51 мільярда гривень, або на 5 мільярдів доларів.

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Основна причина зростання державного боргу у жовтні – зовнішні запозичення на фінансування дефіциту бюджету:

2 мільярди євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу;

550 мільйонів євро від ЄІБ;

1,3 мільярда доларів від МВФ;

500 мільйонів доларів від Світового банку.

Ці кредити надаються

Нагадаємо, що за інформацією від Мінфіну, загальна сума держборгу України становив 3 417,38 мільярда гривень, тобто 93,45 мільярда доларів

Держборг України у 2023 році

Наступного року обсяг держборгу складе 6 406 мільярда гривень. З них 78,7% – зовнішній борг. Тобто те, що Україна заборгувала перед іншими державами, міжнародними організаціями тощо.

Україна планує віддати на погашення держборгу у 2023 році – 414,9 мільярда гривень, з них:

98,9 мільярда гривень – на погашення зовнішнього боргу,

316 мільярда гривень – внутрішнього.

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