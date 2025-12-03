Раді рекомендували ухвалити бюджет-2026

Сьогодні, 3 грудня, Бюджетний комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет у другому читанні. Однак Верховна Рада поки досі не проголосувала за ухвалення проєкту в цілому. Наразі деякі показники у проєктів, порівняно з першим читанням, змінилися.

Чи рекомендував Бюджетний комітет проєкт бюджету на 2026 рік?

Про те, що Бюджетний комітет проголосував бюджет на 2026 рік до другого читання повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, передає 24 Канал.

Очікується, що сьогодні в Раді проголосують в цілому за бюджет на наступний рік, однак головне питання стосуватиметься того, чи вистачить голосів для його затвердження.

Річ у тому, що розгляд законопроєкту про держбюджет у другому читанні та в цілому був перенесений з листопада на 2 грудня цього року, ще раніше заявляла в етері телемарафону голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Однак засідання Бюджетного комітету по розгляду був знову перенесений, вже на 3 грудня.

Які зміни внесли до проєкту бюджету на 2026 рік?

Відомо, що порівняно з першим читанням, доходи держбюджету збільшено на 27,8 мільярда гривень, а видатки – на 33,6 мільярда гривень, а граничний обсяг дефіциту – на 5,8 мільярда гривень, пишуть в Міністерстві фінансів України.

Таким чином, доходи без міжбюджетних трансферів будуть на рівні 2,85 трильйона гривень, видатки – 4,84 трильйона гривень. Натомість дефіцит встановлений на рівні 1,90 трильйона гривень, що становить 18,4% ВВП.

Крім того, Роксолана Підласа опублікувала аналіз ключових змін, серед яких:

збільшення частки ПДФО для місцевих бюджетів на 4% (до 64%) з цільовим використанням цих додаткових коштів на розрахунки за енергоносії та погашення заборгованості через різницю в тарифах (за наявності);

скасування субвенції на різницю в тарифах у розмірі 15,2 мільярда гривень для балансування зменшення доходів держбюджету;

виділення +1 мільярда гривень на закупівлю зброї та військової техніки для Міноборони (кошти знято з програми "військового резерву");

додавання +244 мільйонів гривень для Бюро економічної безпеки (кошти з резервного фонду);

Нагадуємо! Показники у першому читанні були такими: видатки держбюджету – 4,80 трильйона гривень (+415 мільярдів гривень у порівнянні з 2025 роком), доходи – на рівні 2,82 трильйона гривень (+446,8 мільярда гривень), а дефіцит – на рівні 18,4% ВВП.

Що відомо про бюджет на 2026 рік?