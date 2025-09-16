У 2026 році на фінансування партій в Україні витратять майже мільярд гривень. Це трохи менше ніж в цьому році.

Як будуть фінансувати партії у 2026 році?

У проєкті бюджету України на 2026 рік закладено 865 мільйонів гривень державне фінансування парламентських партій, пише 24 Канал з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.

Дивіться також Доведеться додавати: Гетманцев розкритикував бюджет-2026 за недостатнє фінансування оборони

Таким чином видатки на фінансування парламентських партій у 2026 році скоротяться на 25 мільйонів гривень порівняно з 2025 роком, коли на ці цілі було виділено 890 мільйонів.

Що ще відомо про бюджет на 2026 рік?