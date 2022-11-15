Що буде з курсом долара на Різдво: пояснення від НБУ

Впродовж жовтня готівковий курс помітно зміцнів. Заступник голови правління НБУ Сергій Ніколайчук розповів чого чекати українцям до кінця року.

Курс долара на Різдво

За словами Сергія Ніколайчука, заступника голови НБУ, не очікується значних коливань курсу долара до гривні до кінця року.

Читайте також Тарифи на комунальні послуги зросли: як змінилися ціни за рік

Крім того, готівковий ринок залежить від офіційного курсу НБУ, який навряд чи зміниться.

Національний банк намагатиметься не допускати значного спреду між готівковим та безготівковим курсом. А останній, як відомо, прив'язаний до офіційного курсу, корегувати який Національний банк принаймні зараз не планує,

— заявив Ніколайчук.

Що буде з готівковим курсом в листопаді

У листопаді слід вже чекати на стабілізацію курсу, адже у жовтні він помітно зміцнів. Головна причина цього стало розв'язання логістичних проблем із доставкою готівкової валюти до кас банків.

Проблема у банків була тільки з фізичною наявністю готівкової валюти, водночас безготівкової валюти у банків було і є достатньо,

— заявив заступник голови Нацбанку.

До теми Курс долара може зрости цього тижня: які чинники впливають на валюту

Курс долара на сьогодні