Долар почне опускатися: для цього потрібен певний час

Населення дещо спантеличило різке зростання курсу долара. За останній тиждень валюта ледь не стрибнула до позначки у 40 гривень. Проте на такі дії Нацбанку були причини, пояснює експерт. Згодом валюта повинна опуститися в ціні.

Чому гривня опустилася в ціні

За словами економіста Олега Пендзина, який він поділився з 24 Каналом, в Україні наразі саме Нацбанк формує курс.

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А на сьогодні офіційний курс долара, а також курс на готівковому ринку, суттєво виросли в ціні. Вартість впевнено росте до позначки у 40 гривень за валюту.

Олег Пендзин Економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу У нас сьогодні на внутрішньому ринку валюту ніхто не продає, окрім Національного банку України. Чому ж регулятор тоді опустив курс гривні? Це він зробив для того, щоб піти назустріч Міністерству фінансів.

Дії Нацбанку: для чого вони

як розповівфінансовий аналітик Андрій Шевчишин, є висока ймовірність, що американська валюта таки може сягнути 40 гривень.

Пендзин пояснює, що цього місяця Мінфін має отримати 4,5 мільярда євро від Європейського Союзу.

Ці кошти від Євросоюзу будуть використані на соціальні потреби. Проте Україна виплачує людям ці виплати у гривнях, а отримує кошти у євро.

Таким чином, чим слабший курс нацвалюти, тим більше зможе отримати коштів Міністерство фінансів отримає гривень за одну умовну валюту.

Нещодавно стало відомо, що Євросоюз уже отримав перший транш макрофінансової допомоги.

Пендзин каже, що опустивши курс гривні, Нацбанк дав можливість Міністерству фінансів продати регулятору валюту по більш вигідному курсу. Також, посприяла цій ситуації ще й зниження облікової ставки, адже регулятор є основним покупцем облігацій внутрішньої державної позики, яку війтував Мінфін.

Мінфін виплачує відсотки Національному банку України по обліковій ставці. Тобто, чим менша облікова ставка, тим менше Мінфін заплатить Нацбанку відсотків по ВДП,

– додає економіст.

Після отримання фінансування від партнерів, Нацбанк почне укріплювати курс гривні до рівня навіть нижче, ніж 39 гривень.