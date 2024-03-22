Почему гривна опустилась в цене

По словам экономиста Олега Пендзина, который он поделился с 24 Каналом, в Украине сейчас именно Нацбанк формирует курс.

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А на сегодня официальный курс доллара, а также курс на наличном рынке, существенно выросли в цене. Стоимость уверенно растет до отметки в 40 гривен за валюту.

Кстати, как рассказал 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин, есть высокая вероятность, что американская валюта таки может достичь 40 гривен.

Олег Пендзин Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба У нас сегодня на внутреннем рынке валюту никто не продает, кроме Национального банка Украины. Почему же регулятор тогда опустил курс гривны? Это он сделал для того, чтобы пойти навстречу Министерству финансов.

Действия Нацбанка: для чего они

Пендзин объясняет, что в этом месяце Минфин должен получить 4,5 миллиарда евро от Европейского Союза.

Заметьте! Недавно стало известно, что Евросоюз уже получил первый транш макрофинансовой помощи.

Эти средства от Евросоюза будут использованы на социальные нужды. Однако Украина выплачивает людям эти выплаты в гривнах, а получает средства в евро.

Таким образом, чем слабее курс нацвалюты, тем больше сможет получить средств Министерство финансов получит гривен за одну условную валюту.

Пендзин говорит, что опустив курс гривны, Нацбанк дал возможность Министерству финансов продать регулятору валюту по более выгодному курсу. Также, поспособствовала этой ситуации еще и снижение учетной ставки, ведь регулятор является основным покупателем облигаций внутреннего государственного займа, которую завязал Минфин.

Минфин выплачивает проценты Национальному банку Украины по учетной ставке. То есть, чем меньше учетная ставка, тем меньше Минфин заплатит Нацбанку процентов по ВГЗ,

– добавляет экономист.

Важно! После получения финансирования от партнеров, Нацбанк начнет укреплять курс гривны до уровня даже ниже, чем 39 гривен.