Після євро різко опустився долар: які курси валют встановлені сьогодні
- Офіційний курс долара становить 41,31 гривні, що на 16 копійок менше, ніж 29 вересня, а курс євро зріс на 4 копійки до 48,44 гривні.
- На 1 жовтня очікується, що долар знову втратить ціну, як і євро.
За останню добу НБУ змінив курс долара, опустивши його на 16 копійок. Натомість євро навпаки зросло – на 4 копійки. З першого дня жовтня очікується, що американська валюта знову суттєво втратить ціну.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,31 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 16 копійок проти 29 вересня. Офіційний курс євро становить 48,44 гривні, тобто ціна виросла на 4 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 1 жовтня курс валют буде таким:
- долар – 41,14 гривні;
- євро – 48,30 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 30 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,13 гривні, продаж – по 41,55 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,40 гривні, продаж – по 41,40 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,21 гривні, продаж – по 41,58 гривні.
Якими будуть долар та євро у жовтні?
Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий спрогнозував, що у жовтні попит на валюту може зрости, але валютні інтервенції на ринку перевищать 3,5 – 4 мільярди доларів. Крім того, очікується, що монетарна політика НБУ спиратиметься на рівень споживчих цін.
Наразі в проєкті бюджету на 2026 рік середньозважений курс долара встановлений на рівні 45,6 гривні за долар.
Прогнозується, що долар у жовтні буде в діапазоні від 41,2 гривні до 42,2 гривні, а курс євро може скласти від 47,5 гривні до 49,5 гривні.