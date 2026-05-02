Справа не лише у віці: як одна довідка може збільшити пенсію на 1000 гривень

Частина пенсіонерів в Україні може розраховувати на щомісячну доплату понад 1 000 гривень. Втім право на неї визначається не лише віком, а й іншими критеріями, тому виплата передбачена не для всіх.

Кому нарахують доплата у 1000 гривень у травні?

Право на щомісячну доплату понад тисячу гривень в Україні мають не всі пенсіонери, а лише ті, хто відповідає сукупності визначених критеріїв. Ключовим є не сам факт досягнення пенсійного віку, а поєднання соціального статусу і стану здоров’я, повідомляє Пенсійний фонд.

Це відноситься до людей, які офіційно визнані одинокими, тобто не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати, досягли 80 років і за медичним висновком потребують постійного стороннього догляду.

Важливо! Водночас система чітко відсікає тих, хто формально не відповідає цим вимогам: наявність навіть віддалених, але працездатних родичів або відсутність підтвердженої потреби в догляді позбавляє права на таку виплату.

Тобто навіть якщо людина живе одна, але має працездатних дітей, право на виплату може бути відсутнім.

Як пенсіонеру підтвердити право на доплату на догляд?

Механізм призначення цієї доплати є заявним і передбачає підтвердження статусу через документи. Для цього необхідно звернутися до Пенсійний фонд України або органів соціального захисту, надати стандартний пакет документів разом із медичним висновком і доказами відсутності осіб, які можуть забезпечувати утримання.

Після перевірки інформації виплата призначається разом із пенсією, зауважує Судово-юридична газета. Однак слід знати, що вона може переглядатися, якщо змінюються обставини: наприклад, з’являються родичі або змінюється стан здоров’я.

Довідково! Розмір надбавки у 2026 році становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а це трохи більше ніж 1 000 гривень.

Така формула означає, що допомога формально індексується разом із соціальними стандартами, однак її фактична купівельна спроможність залишається обмеженою.

Чи є ще якісь доплати до пенсії після 80 років?