Кому начислят доплату в 1000 гривен в мае?

Право на ежемесячную доплату более тысячи гривен в Украине имеют не все пенсионеры, а только те, кто соответствует совокупности определенных критериев. Ключевым является не сам факт достижения пенсионного возраста, а сочетание социального статуса и состояния здоровья, сообщает Пенсионный фонд.

Интересно Полный перечень льгот для военных в 2026 году: о какой социальной помощи вы могли не знать

Это относится к людям, которые официально признаны одинокими, то есть не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать, достигли 80 лет и по медицинскому заключению нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Важно! В то же время система четко отсекает тех, кто формально не соответствует этим требованиям: наличие даже отдаленных, но трудоспособных родственников или отсутствие подтвержденной потребности в уходе лишает права на такую выплату.

То есть даже если человек живет один, но имеет трудоспособных детей, право на выплату может отсутствовать.

Как пенсионеру подтвердить право на доплату на уход?

Механизм назначения этой доплаты является заявительным и предусматривает подтверждение статуса через документы. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины или органы социальной защиты, предоставить стандартный пакет документов вместе с медицинским заключением и доказательствами отсутствия лиц, которые могут обеспечивать содержание.

После проверки информации выплата назначается вместе с пенсией, замечает Судебно-юридическая газета. Однако следует знать, что она может пересматриваться, если меняются обстоятельства: например, появляются родственники или меняется состояние здоровья.

Справочно! Размер надбавки в 2026 году составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а это чуть больше 1 000 гривен.

Такая формула означает, что помощь формально индексируется вместе с социальными стандартами, однако ее фактическая покупательная способность остается ограниченной.

Есть ли еще какие-то доплаты к пенсии после 80 лет?