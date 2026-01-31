Пенсія може бути більшою: хто має право на доплату у тисячу гривень

Пенсійне законодавство передбачає можливість збільшення виплат для окремих категорій громадян. За певних умов до пенсії може нараховуватися додаткова щомісячна сума.

Хто зможе отримати додаткову тисячу до пенсії?

У 2026 році в Україні діє окрема система пенсійних доплат для людей, чий внесок у державу визнано особливим. Її регулює Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Цікаво Низькі пенсії в Україні: без чого неможливе зростання виплат і пенсійна реформа

Розмір виплати у 2026 році становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму, що приблизно становить від 596 гривень до 1 038 гривень щомісяця. До того ж, такі надбавки нараховують понад основну пенсію та не залежать від стажу чи розміру зарплати.

Таким чином, право на неї нині мають:

Герої України;

космонавти;

переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор;

особи зі званнями "народний" або "почесний";

а також багатодітні батьки, які виховали п’ятьох і більше дітей.

Хто не зможе отримати більше доплату за заслуги?

Оновлене законодавство остаточно розірвало зв’язок із радянською системою нагород. Ордери й медалі СРСР більше не дають права на нові пенсійні доплати. Якщо така надбавка не була оформлена раніше, отримати її зараз неможливо.

Натомість держава розширила перелік сучасних підстав: до нього додали учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті, які зазнали репресій та були реабілітовані, уточнили у Пенсійному фонді.

Цікаво! Водночас закон прямо виключив з кола отримувачів народних депутатів України та депутатів місцевих рад чотирьох скликань, вважаючи, що їхній рівень соціального забезпечення не потребує додаткових надбавок.

Що ще варто знати про надбавки в Україні?