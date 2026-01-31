Пенсія може бути більшою: хто має право на доплату у тисячу гривень
- У 2026 році в Україні діє система пенсійних доплат для осіб з особливими заслугами, які можуть отримати від 596 до 1 038 гривень щомісяця.
- До отримувачів доплат відносяться Герої України, космонавти, переможці Олімпійських і Паралімпійських ігор, багатодітні батьки, а також учасники боротьби за незалежність України, які були репресовані та реабілітовані.
Пенсійне законодавство передбачає можливість збільшення виплат для окремих категорій громадян. За певних умов до пенсії може нараховуватися додаткова щомісячна сума.
Хто зможе отримати додаткову тисячу до пенсії?
У 2026 році в Україні діє окрема система пенсійних доплат для людей, чий внесок у державу визнано особливим. Її регулює Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".
Розмір виплати у 2026 році становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму, що приблизно становить від 596 гривень до 1 038 гривень щомісяця. До того ж, такі надбавки нараховують понад основну пенсію та не залежать від стажу чи розміру зарплати.
Таким чином, право на неї нині мають:
- Герої України;
- космонавти;
- переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор;
- особи зі званнями "народний" або "почесний";
- а також багатодітні батьки, які виховали п’ятьох і більше дітей.
Хто не зможе отримати більше доплату за заслуги?
Оновлене законодавство остаточно розірвало зв’язок із радянською системою нагород. Ордери й медалі СРСР більше не дають права на нові пенсійні доплати. Якщо така надбавка не була оформлена раніше, отримати її зараз неможливо.
Натомість держава розширила перелік сучасних підстав: до нього додали учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті, які зазнали репресій та були реабілітовані, уточнили у Пенсійному фонді.
Цікаво! Водночас закон прямо виключив з кола отримувачів народних депутатів України та депутатів місцевих рад чотирьох скликань, вважаючи, що їхній рівень соціального забезпечення не потребує додаткових надбавок.
Що ще варто знати про надбавки в Україні?
Із 2026 року в Україні переглянули розміри доплат за так званий понаднормовий страховий стаж. Йдеться про пенсіонерів, які мають більше ніж 30 років страхового стажу у жінок та понад 35 років у чоловіків.
До того ж, перерахунок таких надбавок відбувається без звернення пенсіонера, в автоматичному режимі. У 2026 році щомісячна доплата зросла на 23,40 гривні для жінок і на 10,70 гривні для чоловіків за кожен рік стажу понад установлену норму.