Гроші для "трудоголіків": скільки доплачують у 2026 році за понаднормовий стаж

Іноді в українських пенсіонерів наявний стаж перевищує норму, яка встановлена законодавством. Такі люди можуть отримати доплату до пенсії.

Скільки платять за понаднормовий стаж у 2026 році?

За кожен повний рік "зайвого" стажу пенсія зростає на 1% від її обчисленого розміру, про що нагадують у Пенсійному фонді.

Як в Україні визначається понаднормовий стаж? Основний фактор – коли людина вийшла на пенсію:

якщо її призначили до жовтня 2011 року, то понаднормовий стаж вираховується понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок;

якщо після жовтня 2011 року – понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Якщо людина має більше стажу, ніж потрібно, то встановлюють доплату: за кожен повний рік страхового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру.

Важливо! Доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.

У 2026 році прожитковий мінімум становить 2 595 гривень. Відповідно, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 25,95 грн (2595 × 1%).

А для працюючих пенсіонерів доплата розраховується на основі прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії. А після звільнення розмір виплат може бути перерахований згідно з актуальними даними.

Також деякі українці, які мають великий стаж роботи, можуть отримати статус "ветеран праці". Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення.

Такий статус можуть отримати:

громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи не менше 40 років – для чоловіків та не менше 35 років – для жінок;

пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці";

особи з інвалідністю I і II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років;

громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах, а саме: на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці;

особи з дефіцитом гормону росту;

особи з порушенням росту;

особи з інвалідністю по зору I групи;

особи з інвалідністю з дитинства I групи.

Статус надає певні пільги, зокрема:

Користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи. Першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів). Переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів. Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація. Використання основної щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік. Переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. Першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років. Переважне право на вступ до садівницьких товариств та кооперативів. Переважне право на встановлення домашніх телефонів.

Зауважте! Також однієї з пільг є звільнення від плати за землю.

Що ще слід знати пенсіонерам у 2026 році?