Саме їм збільшать пенсію після 65 років: це мають знати всі українці

Українські пенсіонери можуть розраховувати на збільшення пенсії. Це відбувається, наприклад, шляхом нарахуванням різного роду надбавок та доплат.

Кому збільшать пенсію після 65 років?

Українські пенсіонери, що сягнули віку 65 років можуть розраховувати на збільшення пенсії, повідомляє ПФУ.

Умовою для цього є повний стаж:

35 років – для чоловіків;

30 років – для жінок.

Важливо! Такий пенсіонер має не працювати.

Для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі 40% від мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність,

– вказує ПФУ.

Мінімальна заробітна плата станом на зараз складає – 8 647 гривень. Відповідно, вказаний вище мінімум пенсії – 3 458,80 гривень. Зауважимо, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб нині – 2 595 гривні.

Водночас це правило дещо суперечить реальним цифрам. Адже в результаті березневої індексації, за даними ПФУ, мінімальна пенсія при повному стажі у 65 років не може бути менш як – 4 213 гривень.

У кого зростуть пенсії після 70 років?

Починаючи з 70 років особа може отримувати доплату за віком, повідомляє Пенсійний фонд. Наразі її розмір такий:

пенсіонери, які сягнули віку 70 – 74 років, мають право на доплату за віком у розмірі – 300 гривень;

з 75 по 79 років можуть отримати – 456 гривень;

після 80 років ця доплата зростає до – 570 гривень.

Аби отримати цю доплату, особа зобов'язана не просто сягнути визначеного віку. Її загальна щомісячна пенсійна виплата має бути менш як – 10 340,35 гривні.

Які нюанси щодо нарахування доплати за віком важливо знати?