Українцям можуть виплатити понад 10 тисяч гривень: хто потрапив до списку

Українці зможуть отримати грошову допомогу від ООН. Наразі розмір виплати залежамети від ситуації, у якій опинилась господарство.

Яку допомогу від ООН можуть отримати українці?

Найбільший розмір виплати становить 12 300 гривень, про що йдеться на сайті УВКБ ООН.

Її можуть отримати особи, які змушені були покинути свою домівку біля лінії фронту або евакуюватися. Підтримка покриває період 3 місяці.

Також наразі передбачена така допомога:

особи, що постраждали від обстрілів, можуть отримати виплату у розмірі 12,300 гривень, що покриває період у 3 місяці;

вразливі люди, які перебувають у стані внутрішнього переміщення понад 6 місяців та мають право на отримання державної допомоги для ВПО, але не мають доступу до неї, можуть отримати 2 або 3 тисячі гривень на людину на місяць.

Важливо! Раніше українці, що проживали поблизу лінії фронту, могли отримати 1 800 гривень на людину на місяць. Але наразі ООН не надає такий тип допомоги.

Зокрема за пріоритетністю право на допомогу передбачено таким людям:

особи, чиє житло було пошкоджене внаслідок атак або стало непридатним для життя внаслідок воєнних дій;

домогосподарства, що втратили родича внаслідок ракетного удару або атаки БпЛА;

домогосподарства, де людина була госпіталізована чи потребує лікування внаслідок атаки;

особи, що були евакуйовані з територій, на яких ведуться чи велися) бойові дії або ТОТ;

вразливі ВПО, які були внутрішньо переміщені протягом останніх 6 місяців з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або ТОТ;

вразливі особи, які були змушені покинути Україну після 24 лютого 2022 року, повернулись до України з-за кордону протягом останніх 12 місяців та безперервно перебувають в країні щонайменше три місяці;

вразливі ВПО, які протягом останніх 12 місяців повернулися до місць свого постійного проживання в Україні та безперервно перебувають у місці повернення щонайменше три місяці.

Нагадаємо! Водночас проєкт допомоги ООН для пенсіонерів був припинений влітку 2025 року. Причиною став брак фінансових ресурсів. Про це повідомляли у Мінсоцполітики. Але у разі надання додаткових коштів, програму можуть відновити або замінити на іншу.

