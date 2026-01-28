Укр Рус
28 січня, 13:57
3

Забезпечать світлом мільйони людей: Німеччина передасть Україні теплоелектростанції

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції, кожна з яких може забезпечити десятки тисяч людей.
  • Німецький посол також розповів, що його країна допомагає транспортом для ремонтних робіт в енергетиці. 

Німеччина передасть для українців 33 мобільні теплоелектростанції. Уже в середу 28 січня, прибудуть дві з них, тоді як решта – надійде згодом.

Які теплоелектростанції отримає Україна?

Про це німецький посол в Україні Гайко Томс розповів у інтерв'ю Суспільному. За його словами, установки здатні забезпечити електроенергією мільйони людей.

Німецький посол назвав те, що відбувається щоночі в Україні, "воєнними злочинами", спрямованими винятково на терор цивільного населення.

Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте. Я вважаю, що ми вже є найбільшим партнером і в енергетичному секторі,
– звернувся дипломат до українців.

За його словами, 33 мобільні комбіновані теплоелектростанції можуть забезпечити теплом і електроенергією мільйони людей, тобто одна така установка – десятки тисяч людей.

Виклик полягає в їх підключенні, як і у випадку з генераторами. "Але ми працюватимемо разом, щоб зробити це якомога швидше", – наголосив Томс.

Посол також зазначив, що Німеччина допомагає Україні не лише генераторами чи системами накопичення енергії, а й подекуди транспортом для ремонтних робіт в енергетиці.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль напередодні заявив, що робота з відновлення тепло- та електротеплопостачання в Києві триває. Генерацію пошкоджених ТЕЦ планують замістити розподіленими джерелами – когенераційними установками та блочно-модульними котельнями.

Як ще Німеччина допомагає Україні?

  • Нагадаємо, 23 січня відбулося засідання "енергетичного Рамштайну". На ньому деякі партнери підтвердили готовність надати нові пакети гуманітарної допомоги. Серед них була й Німеччина, йшлося про 60 мільйонів євро.

  • Також віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба розповів про обсяги підтримки в січні. Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) виділило блочно-модульні котельні загальною потужністю 16 мегават.

  • До слова, лідерка німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель раніше розкритикувала чинний уряд канцлера Фрідріха Мерца за військову та фінансову допомогу Україні. Вона навіть пригрозила вимагати повернення коштів.