Забезпечать світлом мільйони людей: Німеччина передасть Україні теплоелектростанції
- Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції, кожна з яких може забезпечити десятки тисяч людей.
- Німецький посол також розповів, що його країна допомагає транспортом для ремонтних робіт в енергетиці.
Німеччина передасть для українців 33 мобільні теплоелектростанції. Уже в середу 28 січня, прибудуть дві з них, тоді як решта – надійде згодом.
Які теплоелектростанції отримає Україна?
Про це німецький посол в Україні Гайко Томс розповів у інтерв'ю Суспільному. За його словами, установки здатні забезпечити електроенергією мільйони людей.
Німецький посол назвав те, що відбувається щоночі в Україні, "воєнними злочинами", спрямованими винятково на терор цивільного населення.
Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте. Я вважаю, що ми вже є найбільшим партнером і в енергетичному секторі,
– звернувся дипломат до українців.
За його словами, 33 мобільні комбіновані теплоелектростанції можуть забезпечити теплом і електроенергією мільйони людей, тобто одна така установка – десятки тисяч людей.
Виклик полягає в їх підключенні, як і у випадку з генераторами. "Але ми працюватимемо разом, щоб зробити це якомога швидше", – наголосив Томс.
Посол також зазначив, що Німеччина допомагає Україні не лише генераторами чи системами накопичення енергії, а й подекуди транспортом для ремонтних робіт в енергетиці.
Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль напередодні заявив, що робота з відновлення тепло- та електротеплопостачання в Києві триває. Генерацію пошкоджених ТЕЦ планують замістити розподіленими джерелами – когенераційними установками та блочно-модульними котельнями.
Як ще Німеччина допомагає Україні?
Нагадаємо, 23 січня відбулося засідання "енергетичного Рамштайну". На ньому деякі партнери підтвердили готовність надати нові пакети гуманітарної допомоги. Серед них була й Німеччина, йшлося про 60 мільйонів євро.
Також віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба розповів про обсяги підтримки в січні. Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) виділило блочно-модульні котельні загальною потужністю 16 мегават.
До слова, лідерка німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель раніше розкритикувала чинний уряд канцлера Фрідріха Мерца за військову та фінансову допомогу Україні. Вона навіть пригрозила вимагати повернення коштів.