Напередодні опалювального сезону: Швеція виділяє нову допомогу для України

Швеція збільшить підтримку Трастового фонду Світового банку. Це потрібно для допомоги Україні.

Яку допомогу надасть Швеція?

Допомога зросте на 35 мільйонів євро з наближенням зими, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ Швеції у соцмережі Х.

Наголошується, що країна підтримує Україну через Світовий банк. Це потрібно для задоволення найнагальніших потреб, зокрема зміцнення стійкості України та її відновлення.

З наближенням зими ми додатково збільшуємо свою підтримку Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) на 35 мільйонів євро,

– йдеться у повідомленні.

Цікаво! У межах обговорення даної підтримки міністр допомоги та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Доуса зустрівся з керуючою директоркою Всесвітнього банку з операційних питань Анною Б'єрде.

Хто ще оголосив допомогу Україні останнім часои?

Підтримку Україні надасть Норвегія. Нещодавно подібна інформація з'явилася на сайті уряду країни.

Норвегія планує виділити Україні 70 мільярдів норвезьких крон (5,9 мільярда євро). Кошти будуть спрямовані на військову підтримку у 2026 році.

Зауважте! Таким чином країна пропонує продовжити надзвичайну підтримку України, яка була розпочата у 2025 році.

