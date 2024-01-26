Попередньо всі країни ЄС погодили допомогу Україні на 50 мільярдів євро, – Шмигаль
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму підтримки Ukraine Facility для України. Мовиться про надання фінансування у розмірі 50 мільярдів євро.
Денис Шмигаль повідомив про такі позитивні прогнози на засіданні уряду в п'ятницю, 26 січня. За попередньою інформацією, затвердження програми відбудеться 1 лютого 2024 року.
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Схвалення програми підтримки для України
Український прем'єр очікує, що у 2024 році Європейський Союз зможе надати Україні фінансову допомогу орієнтовно на такому ж рівні, який був у 2023.
Ми очікуємо, що 1 лютого ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 мільярдів євро Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму,
– розповів Шмигаль.
Зокрема, за словами прем'єр-міністра України, адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена планує надати Україні у 2023 році майже 12 мільярдів фінансової допомоги.
Як зазначив Шмигаль, наразі в уряді очікують позитивного рішення Конгресу США з цього питання вже найближчим часом.
Що цьому передувало
- У грудні 2023 року Угорщина наклала вето на довгострокову програму бюджетної допомоги Україні, у рамках якої мали б виділити 50 мільярдів євро. Шарль Мішель не називав країну, яка не підтримала відповідного рішення, але згодом Орбан повідомив, що саме його країна наклала вето.
- Водночас зі скандальним політиком погодився й словацький прем'єр Роберт Фіцо. Однак вже після зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем в Ужгороді, Фіцо затвердив, що не блокуватиме 50 мільярдів від ЄС. Окрім цього, він дав дозвіл на купівлю зброї в словацьких підприємств.
- Попри невдоволення Орбана, МЗС Фінляндії переконана, що угорський прем'єр зніме вето з фінансової допомоги для України. За словами Еліни Валтонен, міністр закордонних справ Угорщини дав "позитивний сигнал" на зустрічі глав МЗС Євросоюзу.
- Європейські лідери розглядають "ядерний варіант" покарання Угорщини, якщо та заблокує передачу Україні коштів. П'ять європейських чиновників і дипломатів заявили, що інші країни блоку готові застосувати проти Угорщини 7 статтю, яка передбачає призупинення її права голосу щодо рішень ЄС.