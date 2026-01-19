Підтримка союзників: до України прямує партія потужного опалювального обладнання

Україна намагається подолати складну ситуацію в енергетичній сфері, спричинену масованими російськими обстрілами інфраструктури. Допомогти у цьому має міжнародна допомога партнерів, частина з якої вже в дорозі.

Яку підтримку отримає Україна?

Найближчими днями очікується партія опалювального обладнання від Італії, передає 24 Канал з посиланням на керівника Офісу президента України Кирила Буданова.

Це реалізація домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським та Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні,

– пояснив Буданов.

За його словами, на першому етапі Україна отримає 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 мегаватів.

Це обладнання вкрай необхідне на тлі постійних обстрілів ворога.

Його спрямують на підтримку регіонів, які найбільше страждають від російських атак.

Другий етап допомоги від Італії розрахований на наступні пів року і буде ще масштабнішим. Впродовж цього періоду Україна отримає ще більш як 300 бойлерів, загальна потужність яких сягатиме 806 мегаватів. Його отримають громади, де ситуація в енергетиці найскладніша.

Вдячний Італії за допомогу та усім нашим партнерам за солідарність та конкретні кроки для захисту українців,

– зазначив очільник ОП.

Зауважте! На початку грудня Зеленський провів розмову з Мелоні, під час якої прем'єрка Італії пообіцяла підтримати енергетичну інфраструктуру України обладнанням.

Як долають енергетичну кризу?

Наразі Міністерство розвитку працює над енергозабезпеченням різних регіонів України. Відомство оновлює запити від усіх обласних адміністрацій на генератори для водоканалів і теплокомуненерго.

За словами міністра розвитку Олексія Кулеби, вже отримали та реалізовують окремий запит від Київводоканалу, адже ситуація в столиці та регіоні залишається найскладнішою.

Окрім того, вже визначено, куди відправлять обладнання з Італії. Бойлери спрямують:

до Чернігова;

Харкова;

Херсона;

Одеси;

Запоріжжя;

Сум;

Миколаєва;

Полтави;

Києва;

та Донецької області.

Паралельно спрощуємо підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок. Мета – швидко наростити розподілену генерацію та зменшити вразливість енергосистеми,

– додав Кулеба.

Яка ситуація в енергосистемі?