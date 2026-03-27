Українці можуть отримувати до 3 тисяч гривень: кому щомісяця будуть нараховувати гроші

Українці, що доглядають осіб з інвалідністю, можуть отримати допомогу від уряду. Мова йде регулярну про грошову підтримку.

Яку допомогу можна отримати по догляду за людьми з інвалідністю?

Така підтримка надається щомісячно, про що повідомляє Департамент соціального захисту населення.

Виплата передбачена дієздатній особі за її задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання на одній житловій площі з людиною:

яка має інвалідність I чи II групи внаслідок психічного розладу;

та за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду.

Допомога на догляд призначається на шість місяців. А її розмір визначається як різниця між 3 прожитковими мінімумами на кожного члена родини (залежно від вікової категорії та працездатності) та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні 6 місяців.

Зверніть увагу! Вона не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць. У 2026 році це 3 209 гривень.

Якщо ж особа, яка здійснює догляд, є непрацюючим пенсіонером (або людино з інвалідністю), то їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки. Про це зазначили у Пенсійному фонді.

Водночас за деяких обставин грошову допомогу можуть скасувати. Йдеться про такі випадки:

зміни у складі родини у зв’язку зі смертю або зміною місця проживання особи з інвалідністю;

закінчення строку встановлення інвалідності, яку протягом місяця не підтверджено, якщо ця інвалідність дає право на призначення допомоги;

перебування людини з інвалідністю I чи II групи на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

Важливо! Про такі зміни людина має обов'язково повідомити.

Що ще слід знати українцям?