Допомога на майже 2 мільйони євро: Київ отримав енергетичну підтримку від країни-союзниці

Київ отримав допомогу від країни-союзниці – Польщі. Варшава надала 130 генераторів різної потужності.

Яку допомогу отримав Київ від Варшави?

В умовах енергетичної кризи в Україні, та зокрема у столиці, вони дозволять місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, а також закладів соціальної сфери, про що розповів мер міста Віталій Кличко.

Він повідомив, що кошти на ці генератори збирали польські волонтери. І за 10 днів 60 000 поляків зібрали 8 мільйонів злотих (це майже 2 мільйони євро).

Зокрема, столиця отримала:

1 дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кіловатів;

1 дизельний генератор FD 80 B потужністю 80 кіловатів;

20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE потужністю 20 кіловатів кожен;

108 генераторів FOGO F12000iSG потужністю 12 кіловатів кожен.

Зверніть увагу! Загальна потужність переданого обладнання – 2 376 кіловатів.

Дякую організаторам збору, волонтерам та всім небайдужим! Така підтримка є прикладом єдності українців та поляків, ефективної взаємодії та людяності в цій надзвичайній ситуації,

– написав Кличко.

У понеділок, 26 січня, прибула перша партія генераторів, придбаних на благодійні гроші. Найближчим часом Україна очікує наступну.

Також вже в дорозі вже чергова допомога від Варшави. До країни прибуде ще 90 генераторів.

Нагадаємо, що про допомогу Києву повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукашевич.

Зауважте! Він звернувся до киян та мешканців громад навколо Києва, та повідомив, що до столиці їде 400 генераторів різних типів з урядових запасів.

