Допомога на майже 2 мільйони євро: Київ отримав енергетичну підтримку від країни-союзниці
- Київ отримав 130 генераторів від Польщі для підсилення стійкості критичних об'єктів, зібраних польськими волонтерами на суму майже 2 мільйони євро.
- Загальна потужність переданого обладнання складає 2 376 кіловатів.
Київ отримав допомогу від країни-союзниці – Польщі. Варшава надала 130 генераторів різної потужності.
Яку допомогу отримав Київ від Варшави?
В умовах енергетичної кризи в Україні, та зокрема у столиці, вони дозволять місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, а також закладів соціальної сфери, про що розповів мер міста Віталій Кличко.
Він повідомив, що кошти на ці генератори збирали польські волонтери. І за 10 днів 60 000 поляків зібрали 8 мільйонів злотих (це майже 2 мільйони євро).
Зокрема, столиця отримала:
- 1 дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кіловатів;
- 1 дизельний генератор FD 80 B потужністю 80 кіловатів;
- 20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE потужністю 20 кіловатів кожен;
- 108 генераторів FOGO F12000iSG потужністю 12 кіловатів кожен.
Зверніть увагу! Загальна потужність переданого обладнання – 2 376 кіловатів.
Дякую організаторам збору, волонтерам та всім небайдужим! Така підтримка є прикладом єдності українців та поляків, ефективної взаємодії та людяності в цій надзвичайній ситуації,
– написав Кличко.
У понеділок, 26 січня, прибула перша партія генераторів, придбаних на благодійні гроші. Найближчим часом Україна очікує наступну.
Також вже в дорозі вже чергова допомога від Варшави. До країни прибуде ще 90 генераторів.
Нагадаємо, що про допомогу Києву повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукашевич.
Зауважте! Він звернувся до киян та мешканців громад навколо Києва, та повідомив, що до столиці їде 400 генераторів різних типів з урядових запасів.
Що ще відомо про енергетичну допомогу Україні?
- 22 січня – у День Соборності України – Литва надіслала допомогу. Мова йде про електрогенератори на суму понад 2 мільйони євро.
- Водночас Нідерланди надали додаткову допомогу у розмірі 23 мільйони євро на підтримку енергетичного сектору України. Гроші буде спрямовано на закупівлі газу, ремонт електростанцій та постачання критично важливого енергетичного обладнання від нідерландських компаній, зокрема генераторів і кабелів.