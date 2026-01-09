Не тільки зброя: на яку допомогу Україні Лондон виділяє сотні мільйонів доларів
- Велика Британія виділяє 200 мільйонів фунтів на підготовку своїх військ для подальшої відправки в Україну.
- Починаючи з лютого, Британія планує виробляти 1 000 дронів-перехоплювачів Octopus на місяць для протидії російським дронам.
Велика Британія знову виділяє допомогу для України. Цього разу країна готова надати 200 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 268 мільйонів доларів) на підготовку своїх військ для подальшої відправки в Україну.
Яку допомогу підготувала Велика Британія для України?
Подібну заяву зробив міністр оборони Британії Джон Гілі під час спілкування з журналістами в Києві 9 січня, передає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Сьогодні я готовий виділити 200 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку британських військ, щоб у разі підписання мирної угоди вони могли розпочати розгортання з першого ж дня,
– сказав Джон Гілі.
Він додав, що вже у січні країна починає виробництво нових ракет-перехоплювачів. Вони повинні протидіяти російським дронам.
Як розповів Гілі, у Великій Британії взяли українську інтелектуальну власність та застосували сучасні британські методи виробництва. Зброю будуть випускати їх масово.
Зверніть увагу! В Україні її постачатимуть тисячами щотижня.
Про допомогу розповів також міністр оборони України Денис Шмигаль. Він написав, що Київ та Лондон підписали у п'ятницю, 9 січня, в Києві дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері.
Документ закріплює оборонну співпрацю у 2026 році за низкою ключових безпекових напрямів,
– зазначив Шмигаль.
Він заявив, що Велика Британія вже зробила вагомий внесок у зміцнення спроможностей країни відбивати російський терор. З лютого очікується виробництво 1 000 дронів-перехоплювачів Octopus на місяць.
Окремо обговорили:
- можливості спільних стратегічних промислових проєктів у сфері ППО та далекобійного озброєння;
- перспективи локалізації виробництва шведських літаків Gripen, які містять технології британських компаній;
- посилення захисту українського моря;
- підготовку до засідання "Рамштайну", яке відбудеться у лютому.
Зауважте! Зокрема разом з представниками розвідки та Генерального штабу поінформували Джона Гілла про наслідки масованого російського комбінованого. Наголошується, що посилення ППО та забезпечення боєприпасами до цих систем – ключовий пріоритет.
Що ще відомо про допомогу від Великої Британії?
Нагадаємо, що 9 грудня 2025 року Велика Британія розширила список санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили дві фізичні особи та п'ять організацій.
Водночас британські банки виступили проти передачі Києву заморожених активів Росії. Банкіри країни вважають, що кредитні установи можуть зіткнутися з "серйозними юридичними ризиками".