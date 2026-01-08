Campaign for Ukraine – україно-британська організація, яка займається захистом інтересів України у Великій Британії. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Українці масово відкривають бізнес в Європі: яка країна стала "найпривабливішою"

Що відомо про протест у Лондоні?

До протесту приєднався Джо Павелл, депутат парламенту від Лейбористської партії, який представляє район Кенсінгтон:

"Я сьогодні говорив про конфлікт інтересів на найвищому рівні Консервативної партії, де Тіньовий генпрокурор одночасно консультує Кемі Баденок та тіньових міністрів і підсанкційного російського олігарха Романа Абрамовича. Він не може продовжувати виконувати обидві ці ролі…", – каже він.

Кампанія та суспільний резонанс уже дали результат у Вестмінстері. Під час запитань до прем’єр-міністра протягом парламентських дебатів 7 січня лідер лейбористів Кір Стармер напряму поставив питання лідерці Консервативної партії Кемі Баденок щодо справи Абрамовича, запитавши, як особа може входити до тіньового кабінету та консультувати щодо санкцій проти Росії, водночас представляючи в суді підсанкційного олігарха. Стармер наголосив, що Велика Британія хоче, аби кошти від продажу футбольного клубу Chelsea були спрямовані Україні, – і розкритикував поєднання Лордом Вольфсоном двох ролей як несумісне з цією політикою.

У відповідь на ці слова Кіра Стармера, лідерка Консервативної партії Кемі Баденок захистила позицію Лорда Вольфсона, заявивши, що він офіційно відмовився від консультування з питань України та Росії, оскільки представляє інтереси Романа Абрамовича в суді, і що це стандартна практика, окремо від тіньового кабінету, а також підкреслила, що консерватори підтримують передачу коштів від продажу Chelsea FC Україні: "Лорд Вольфсон сам відмовився від консультування консерваторів з питань України та Росії, оскільки це стандартна практика… ми хочемо, щоб ці кошти були випущені й якомога швидше передані Україні", – відмітили у прес-офісі Кемі Баденок.

Саме тому організатори та підписанти звернення, опублікованого напередодні, 6 січня газетою The Times українських і британських організацій наголошують на необхідності підтримки уваги громадськості та медіа щодо цього питання та недопущення подібних конфліктів інтересів.



Протест проти російського бізнесу у Лондоні #MakeRussiaPay / Campaign for Ukraine

Ініціатива спрямована на висловлення протесту проти діяльності Тіньового генерального прокурора палати Лордів, Лорда Вольфсона, який представляє у судах підсанкційного російського олігарха Романа Абрамовича. Наразі він намагається розморозити мільярди у британських юрисдикціях – і зробити це руками провідних політичних та юридичних фігур у Великій Британії. На острові Джерсі заблоковано понад 5,3 мільярда фунтів стерлінгів активів Абрамовича – майже всі його статки у юрисдикціях, що підпадають під санкції. Із них 2,35 мільярда фунтів були отримані від продажу футбольного клубу Chelsea, але олігарх через команду юристів намагається залишити 1,4 мільярда фунтів (приблизно 60%) поза передачею благодійним фондам, зокрема на допомогу Україні. Решта коштів також під загрозою: у грудні 2025 року уряд Великої Британії заявляв про намір домагатися в суді передачі цих коштів Україні – але затягування процесів і юридичний тиск можуть звести це нанівець та поставити під сумнів справедливе рішення.

"На тлі щоденних російських ракетних ударів по Україні, масових блекаутів, руйнування інфраструктури та викрадення понад 20 тисяч українських дітей — обурливо, що підсанкційні олігархи отримують можливість оскаржувати заморожені активи. Поки росія чинить геноцид українського народу, ключовий політик Великої Британії, відповідальний за правові позиції партії, береться представляти людину з орбіти Путіна - це подає сигнал про повернення до звичного ведення справ з Росією та нормалізацію порушення міжнародного права", – Олена Іващенко, співорганізаторка акції в Лондоні та лідерка ГО Campaign for Ukraine

"Я щойно повернувся з благодійної місії з розбитої війною України, і те, що відбувається навколо Абрамовича у Великій Британії, – ганебно. Українці живуть під обстрілами, а замість того, щоб підтримати їх, деякі політичні сили Британії дозволяють підсанкційним олігархам маніпулювати правовою системою та ухилятися від сплати допомоги постраждалим від війни в Україні. Ми повинні боротися за справедливість і не допустити, щоб голоси українців були проігноровані", – Крістофер Форд, організатор акції в Лондоні та секретар ГО Ukraine Solidarity Campaign.

6 січня газета The Times опублікувала спільне звернення українських і британських організацій з вимогою виключити Лорда Вольфсона з тіньового уряду за його захист підсанкційного олігарха Абрамовича. Раніше тему також висвітлило видання The Mirror.

У спільній заяві громадські організації закликають:

Лідерку Консервативної партії Кемі Баденок – усунути Лорда Вольфсона з тіньового кабінету.

Уряд Лейбористів – ухвалити спеціальне законодавство, яке не дозволить підсанкційним особам та РФ використовувати британську судову систему у власних інтересах.

Забезпечити перенаправлення всіх заморожених російських активів на підтримку України.

Список організацій-підписантів: