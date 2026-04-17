Майже 11 тисяч гривень: українці можуть отримати нову допомогу до кінця квітня
- Внутрішньо переміщені особи з Донецької, Луганської або Херсонської областей, які переїхали до Миколаєва, можуть отримати 10 800 гривень грошової допомоги.
- Для отримання допомоги треба відповідати певним умовам та звернутися до Карітас Миколаїв УГКЦ до кінця квітня.
Українці, які внутрішньо переміщеними особами, можуть отримати грошову виплату. Однак вони повинні відповідати ряду умов.
Яка допомога передбачена ВПО?
Звернутися по допомогу можна до кінця квітня, про що повідомили у Карітас Миколаїв УГКЦ на Facebook.
Читайте також Уряд ввів нові правила: що зміниться для переселенців
Згідно з інформацією, людина має відповідати таким умовам:
- ВПО з 24 лютого 2022 року із Донецької, Луганської або Херсонської областей;
- нещодавно переїхала до Миколаєва;
- має інвалідність або важке захворювання (має бути підтверджене документами);
- останні пів року не отримували багатоцільову грошову допомогу від інших благодійних організацій.
Така особа може отримати 10 800 гривень підтримки. Звертатися по неї слід по вулиці Спаська, 60 б (місто Миколаїв). Години прийому: з понеділка по п'ятницю з 9.30 до 16.30.
Зверніть увагу! З собою слід мати паспорт, ІПН, довідку ВПО та довідку про доходи, а ще документ, що підтверджує інвалідність або хворобу.
Як українцям поновити статус ВПО?
Нагадаємо, що для поновлення довідки внутрішньо переміщеної особи можна в органах соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. Вона може бути оформлена від дати звернення (якщо для цього є підстави). Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.
Право на отримання цього документу мають особи, які:
- виїхали з тимчасово окупованих територій;
- покинули території, де ведуться бойові дії;
- мають зруйноване чи непридатне для проживання житло внаслідок збройної агресії Росії.
Важливо! Всі ці причини підтверджуються відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення.
Що ще слід знати ВПО?
- Наразі змінилися умови для допомоги від ООН для українців. З 1 квітня розмір виплати залежать від ситуації, в який перебуває домогосподарство. Ба більше, два типи підтримки УВКБ ООН станом на сьогодні не надає.
- Також в уряді посилили підтримку для дітей з-поміж ВПО. Незалежно від доходу родини грошова виплата призначатиметься з 1 лютого 2026 року, але за умови що заява подана до 1 травня 2026 року.