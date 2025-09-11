Укр Рус
11 вересня, 12:09
Мільйони на дешеві БПЛА: скільки НАТО витратило на збиття дронів у Польщі

Ірина Гайдук

У ніч проти середи Росія запустила 25 дронів у напрямку Польщі. Збити вдалося лише кілька з них, і це обійшлося НАТО дуже дорого.

Скільки витратили на збиття дронів у Польщі? 

Для захисту Польщі НАТО застосувало винищувачі F-35 з Нідерландів та німецькі системи ППО Patriot, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

За допомогою винищувачів вдалося ліквідувати три ворожі дрони. Щодо одного триває перевірка, чи його збили, чи він упав сам, повідомили у НАТО. 

  • Та річ у тому, що пілоти F-35 застосовували для збиття дронів ракети AIM-9 Sidewinder. А вартість запуску лише однієї подібної ракети сягає 400 000 євро.
  • При цьому один безпілотник, який залетів до Польщі, коштує лише кілька тисяч євро. 

Високопоставлений офіцер НАТО зізнався виданню, що тепер Альянс розглядає інші способи реагування на російські загрози у майбутньому. 

У довгостроковій перспективі використання F-35 проти дронів не є доцільним, 
– зазначив посадовець.

За словами видання, НАТО може перейняти досвід України, яка навчилася значно ефективніше боротися з російськими дронами, застосовуючи звукові сенсори для виявлення цілі та мобільні групи на пікапах з кулеметами, які знищують БПЛА у повітрі.

Варто знати! Після запуску дронів у Польщу НАТО підвищило рівень бойової готовності. Тепер у штабах Альянсу збільшили чисельність персоналу, окрім того, діє цілодобова, посилена готовність навіть у вихідні.

 

 