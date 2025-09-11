Мільйони на дешеві БПЛА: скільки НАТО витратило на збиття дронів у Польщі
У ніч проти середи Росія запустила 25 дронів у напрямку Польщі. Збити вдалося лише кілька з них, і це обійшлося НАТО дуже дорого.
Скільки витратили на збиття дронів у Польщі?
Для захисту Польщі НАТО застосувало винищувачі F-35 з Нідерландів та німецькі системи ППО Patriot, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.
За допомогою винищувачів вдалося ліквідувати три ворожі дрони. Щодо одного триває перевірка, чи його збили, чи він упав сам, повідомили у НАТО.
- Та річ у тому, що пілоти F-35 застосовували для збиття дронів ракети AIM-9 Sidewinder. А вартість запуску лише однієї подібної ракети сягає 400 000 євро.
- При цьому один безпілотник, який залетів до Польщі, коштує лише кілька тисяч євро.
Високопоставлений офіцер НАТО зізнався виданню, що тепер Альянс розглядає інші способи реагування на російські загрози у майбутньому.
У довгостроковій перспективі використання F-35 проти дронів не є доцільним,
– зазначив посадовець.
За словами видання, НАТО може перейняти досвід України, яка навчилася значно ефективніше боротися з російськими дронами, застосовуючи звукові сенсори для виявлення цілі та мобільні групи на пікапах з кулеметами, які знищують БПЛА у повітрі.
Варто знати! Після запуску дронів у Польщу НАТО підвищило рівень бойової готовності. Тепер у штабах Альянсу збільшили чисельність персоналу, окрім того, діє цілодобова, посилена готовність навіть у вихідні.