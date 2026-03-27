Кремль шукає гроші на війну: навіщо у Росії раптово почали боротись із "тіньовою економікою"
- Кремль запроваджує контрольні заходи для боротьби з тіньовою економікою, включаючи оновлену систему підтвердження імпортерів та авансову сплату ПДВ.
- Економіст Андрій Новак прогнозує, що економіка Росії може дійти до системної кризи вже цього року.
Росія починає посилено котролювати бізнес та громадян, адже в державі не вистачає грошей. Так, уряд країни запроваджує низку заходів, аби додати до бюджету 7,6 – 10 мільярдів доларів щорічно.
Як Росія шукає гроші на війну проти України?
Про те, до яких заходів вдаються у Москві аби збільшити прибутки попри збитковість бізнесу, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки.
Дивіться також Орбан зупинив постачання газу до України: це коштуватиме понад мільярд
За даними "росстату" протягом 2025 року частка збиткових компаній зросла до 27,1%. Раніше показник був на рівні 25,5%. Водночас сукупний обсяг збитків у країні збільшився на 7,5%. У результаті підприємства деградують, а держбюджет отримує недостатню кількість фінансів.
Через це уряд Росії запровадив низку "контрольних заходів":
- оновлена система підтвердження імпортерів;
- авансова сплата ПДВ;
- кримінальна відповідальність за майнінг криптовалют;
- ліцензія на торгівлю тютюном.
Посилено контролювати зокрема почали ринок золота, неформальну зайнятість громадян та готівковий обіг.
Зауважте! Мінфін Росії прогнозує результати від таких дій на рівні 0,3 – 0,4% ВВП. Інакше це 7,6 – 10 мільярдів доларів кожного року.
Як зазначає розвідка, оцінки ефекту від політики контролю ринку – завищені.
Бізнес Кремля такі оновлення ставлять перед вибором: працювати в тіні, значно підвищити ціни або ж скоротити персонал. Відомо, що вже зараз 36% підприємців на Далекому Сході розглядають закриття бізнесу.
Щодо банківської статистики – у країні стагнація безготівкових розрахунків. Почалася вона після чергового підвищення ПДВ до 22%. Майже половина респондентів з окремих регіонів Росії розповідає про те, що місцеві бізнеси регулярно пропонують розраховуватись готівкою.
Чим агресивніше держава тисне на бізнес, тим глибше той іде в тінь, і тим менше податків зрештою збирає бюджет. Кремль сам руйнує ту базу, яку намагається оподаткувати,
– зазначає українська розвідка.
Водночас у повідомленні додали, що менші надходження до бюджету країни стають новою реальністю Кремля.
Що відбувається з російською економікою?
В інтерв'ю для каналу "Комерсант Український" економіст Андрій Новак розповів, що вже цьогоріч економіка Кремля може дійти до системної кризи.
За словами економіста, це станеться через падіння рубля, погіршення фінансового становища у великих компаніях.
Вона (російська економіка – 24 Канал) вже починає помирати. Зараз я, звичайно, не зможу назвати точний місяць, але це відбудеться вже цього року,
– зазначив Андрій Новак.
Він додав, що в такій ситуації Кремль опиниться перед вибором, де треба визначити: або зменшувати фінансування війни, або йти на економічних крах. Зокрема припинення війни в Україні не врятує Москву, а навпаки призведе до політичної дестабілізації.
Припинення війни – і внутрішні процеси просто знесуть Путіна та все його оточення. Продовження війни – той самий фінал для російської держави,
– додав Новак.
Також він акцентував, що у разі втрати так званих потужностей провідних компаній Росії, фінансувати держбюджет взагалі не буде з чого.
Як Росія заробляє на війні в Ірані?
Ситуація на Близькому Сході стала вигідною для Кремля. Через ускладнене постачання нафтотоварів та зростання світових цін на нафту Росія має попит на свій продукт. І якщо раніше країна могла продавати газ і нафту за ринковою ціною, то з послалабленням санкцій США – ситуація змінилася. Тепер у Росії можлимвості не лише для експрту нафтопродуктів, а й для додаткового заробітку. Саме ці гроші Моксва може використати проти України на фронті.
Однак для 24 Каналу Олег Гетман прокоментував таку ситуацію. Він зазанчив, що попри додатковий дохід від нафти для Росії та світові коливання на загальному ринку – економіку Кремля не врятувати. Ситуація "не вирівняє катастрофу, до якої наближається російський бюджет". Зокрема раніше Олег Пендзин пояснював, що Росія почала збільшувати ціни на нафту, аби хоч якось покрити дефіцити в бюджеті.