За крок до прірви: економіка Росії зупиняється, а ціни продовжують летіти вгору

Спроби "керованого охолодження" економіки в Росії не просто зазнали краху, а й погіршили ситуацію. Вони практично загнали її у стагфляцію – стан, коли економіка росте мінімально при високій інфляції.

Чому економіка Росії на межі?

Про це вже попереджають прокремлівські аналітики Центру макроекономічного аналізу (ЦМАКП), пише The Moscow Times.

Хоча інфляція дещо знизилася, але економіка гальмує. При цьому, за словами фахівців, ознак якихось покращень навіть не спостерігається.

Економіка продовжує перебувати в одному кроці від впадіння в стагфляцію,

– резюмують у ЦМАКП.

Інфляція у 2026 році за неповні два місяці склала 2,14%. Однак економічне зростання Росії при цьому стрімко сповільнюється:

ВВП минулого року зріс усього на 1%;

цього року аналітики очікують ще менше – на рівні 0,5 – 0,8%.

Аналітики констатують, що владі вдалося знизити інфляцію, але ця боротьба обійшлася Росії надто дорого. Щоб зупинити знецінення грошей, Центробанк підняв ставки так високо, що розвиток бізнесу став неможливим.

Інвестиції в економіку падають два квартали поспіль, а російські підприємства стали заручниками банків. Рентабельність виробництва впала до рівня пандемії, а борги ростуть.

Сьогодні заводи віддають майже 40% свого прибутку лише на обслуговування кредитів.

Кредити настільки дорогі, що будь-які нові інвестиції втрачають економічний сенс.

У підсумку фахівці прогнозують, що російську економіку дуже скоро очікує рецесія, тобто падіння.

Розрахований центром зведений випереджальний індикатор входження економіки в рецесію перевищив критичний поріг і продовжує швидко зростати. Це означає, що до липня 2026 року включно російська економіка з високою ймовірністю увійде в рецесію,

– пише видання.

Зауважте! При цьому експерти ЦМАКП сигналізують, що це падіння не буде коротким – воно триватиме понад рік

На чому тримається економіка Росії?

На сьогодні цивільна промисловість в Росії ледь не повністю зупинилася і демонструє падіння. Рентабельність продовжує знижуватися і майже досягла рекордно низьких показників часі пандемії коронавірусу.

Увесь "позитив" у промисловості останніх місяців тримається виключно на оборонних заводах. Але вже існують ознаки кризи навіть у стратегічних регіонах країни, пише Bloomberg.

Цього місяця асоціація промисловців Нижньоновгородського регіону, де розташовані великі державні підприємства, звернулася до влади через критичну ситуацію на заводах.

У зверненні наголошується, що особливо гострі проблеми фіксують у державних підприємств, які є визначальними для економіки країни:

"Об'єднаної суднобудівної корпорації";

"Роскосмосу";

"Росатому";

та "Ростеху".

Асоціація закликала місцеву владу порушити ці питання у Кремлі.

Як у Москві реагують на економічну кризу?