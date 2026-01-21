"Стратегічний провал Путіна": Стубб розповів, як економіка Росії опинилася на межі
- Стубб вважає, що Путін зазнав "стратегічного провалу" через війну в Україні, а економіка Росії в занедбаному стані.
- За останні чотири роки країна-агресорка збільшила розмір НАТО та оборонні бюджети європейських держав.
Наразі російська економіка перебуває на межі: якщо враховувати показники за перші два тижні, то рівень інфляції сягнув 30%. Окрім того, процентні ставки перебувають на рівні 16%.
У якому стані економіка Росії?
На це звернув увагу президент Фінляндії Александр Стубб у середу, 21 січня. Деталі він розповів під час виступу на панельній дискусії "Чи може Європа захистити себе?" в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає 24 Канал.
На думку політика, Володимир Путін зазнав "стратегічного провалу" через розпочату війну. І хоч країні-агресорці вдалося захопити близько 20% території України, під час бойових дій у лавах окупантів постраждав мільйон людей – вони загинули або зазнали поранень.
Окрім того, імперська Росія втратила частину своєї сфери впливу, оскільки країни Центральної Азії й Південного Кавказу віддаляються від неї.
Нульове зростання. Відсутність резервів. Нездатність платити солдатам, коли закінчиться війна,
– описав Стубб економіку країни-агресорки.
На його думку, диктатор не бажає зупиняти війну проти України через те, що "не може собі цього дозволити", однак Європа здатна захищати себе. За останні чотири роки агресор нібито:
- збільшив розмір НАТО;
- зробив Україну європейською;
- збільшив оборонні бюджети європейських держав.
Подивімося на справи в перспективі... За останні чотири роки вони (росіяни – 24 Канал) не були здатними просунутися, наскільки розраховували,
– підсумував Стубб.
Цікаво! У 2026 році російська економіка зростатиме вчетверо повільніше, аніж світова, та втричі повільніше, аніж економіка США, пише The Moscow Times.
Що ще відомо про кризу в Росії?
За перші 12 днів січня середньодобовий темп зростання цін у країні-агресорці різко піднявся – до 0,104% проти 0,014% наприкінці 2025 року. Найбільшу інфляцію зафіксували в сегменті продовольства, насамперед плодоовочевої продукції. Паралельно дорожчали й інші соціально чутливі товари: дитяче харчування, свинина та алкоголь на тлі підвищення акцизів.
Окрім того, труднощі відчули працівники бюджетної сфери. У ключовому вугільному регіоні Росії – Кемеровській області – через глибоку кризу промисловості почалися системні проблеми з виплатами зарплат, насамперед медикам.