"Найгірша ситуація від початку війни": економіка Росії може посипатися вже у 2026 році

Економіка Росії слабша, ніж будь-коли від початку повномасштабної війни в Україні. Кремль уже витратив більшість грошових резервів, а нові жорсткі санкції лише посилюють брак готівки й можуть призвести до банківської кризи й рецесії вже у 2026 році.

Як санкції тиснуть на економіку Росії?

Попри заяви президента США Дональда Трампа про переваги Росії у війні проти України, економісти попереджають про серйозні проблеми для Москви наступного року, передає 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Нові санкції, запроваджені США у жовтні проти двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефті" та "Лукойлу", – посилюють тиск на російський бюджет і енергетичний сектор. Москва змушена погоджуватися на все більші знижки на нафту, щоб продати сировину – подекуди до понад 20 доларів за барель

Недарма президент Франції Еммануель Макрон заявив нещодавно, що останні санкції послаблюють російську економіку, тому потрібно продовжувати цей тиск.

Видобувна нафтова галузь скочується в кризу, і найсвіжіші санкції лише прискорять цей процес,

– прогнозує дослідник Гарвардського центру російських та євразійських студій Крейг Кеннеді.

Нафтогазові доходи забезпечують третину доходів російського бюджету, тож їх скорочення штовхає його до ще більшого дефіциту. І це на тлі рекордного зростання військових витрат – до 149 мільярда доларів за перші 3 квартали 2025 року.

Варто знати! За даними Reuters, після запровадження нових американських санкцій доходи Росії від нафти й газу у грудні скоротяться на 49% у порівнянні з торішніми показниками.

Які проблеми у компаній?

Та проблеми Москви полягають не лише у санкціях. Фахівці говорять, що ще до нових обмежень, російська економіка рухалася до рецесії.

Центробанк Росії був змушений рекордно підвищити відсоткові ставки до понад 20%, щоб стримати стрімку інфляцію. Це допомогло, але високі ставки грошові резерви та прибутки компаній.

У підсумку підприємства припинили інвестиції, виробництво у деяких галузях різко скоротилося, а борги компаній швидко зросли.

Економіка Росії вигравала від багатьох позитивних чинників, як-от високі світові ціни на сировину та бум, підживлений видатками. Більшість цих чинників зникли, і саме тому Росія зараз у найгіршій ситуації від початку війни,

– вважає економіст Німецького інституту міжнародних і безпекових справ Яніс Клюге.

Економісти вказують на глибоку проблеми у банківській системі, викликані розширенням корпоративного кредитування у перші 3 роки війни. Самі російські банкіри цього року били на сполох через зростання проблемних кредитів, а деякі навіть заявляли, що багато компаній "перебувають у переддефолтному стані".

Зауважте! Проблеми в економіці впливають на купівельну спроможність росіян. Нещодавній звіт російського "Сбербанку" показав, що споживачі на початку грудня масово почали затягувати паски і скоротили свої витрати порівняно з минулим роком: на одяг – на 8,7%, на товари для дому – на 8,8%, на здоров’я та красу – на 5,9%.

Які ще труднощі у росіян?