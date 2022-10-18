Економія електроенергії через масовані атаки: що мають робити українці та до чого готуватися
Через російські масовані ракетні обстріли були пошкоджені електростанції різних міст України. Саме тому Уряд просить українців економити електроенергію.
В ефірі 24 каналу експерт у питаннях енергетики Геннадій Рябцев зазначив, що користуватися приладами можна. Рекомендації Укренерго й Обленерго не містять заборони. Користуйтеся будь-якими побутовими приладами, навіть тими, що споживають велику кількість електричної енергії.
Важливо Через невдачі на полі бою Росія хоче максимально нашкодити енергосистемі України, – МО Британії
"Проте робіть це зосереджено. Не вмикайте всі без винятку побутові прилади, наприклад, у вечірні години – особливо з 18 до 20", – акцентував Рябцев.
В рекомендаціях міститься від 6 до 10 зранку й від 17 до 23 ввечері. Але все ж таки пікові години споживання це ввечері з 18 до 20, можливо, до 21,
– повідомив експерт у питаннях енергетики.
За його словами, якщо ви приходите з роботи й вмикаєте все, що у вас можна увімкнути, починаючи від освітлення й завершуючи електричною плитою, праскою. холодильником, посудомийною машиною, теплою підлогою, мікрохвильовою пічкою, телевізорами, компʼютерами, тобто все-все. Тоді зрозуміло, що через таке нераціональне використання оператори будуть змушені застосовувати примусові відключення споживачів, в тому числі й домогосподарств.
Дивіться повне відео з Геннадієм Рябцевим:
Рябцев пояснив, що відразу після обстрілів, якщо пошкоджено обʼєкт інфраструктури, варто очікувати декілька годинних відключень. Саме тому важливо робити запаси тієї ж самої води. Особливо питної, але й не забувати про технічну. Адже прямим наслідком влучань в енергетичні обʼєкти є припинення або обмеження водопостачання. Оскільки помпи на водоканалах живляться електричною енергією.
Ще раз хочу наголосити. Так, енергетична система пошкоджена. Так, їй наносяться достатньо суттєві та вразливі удари,
– зазначив Геннадій Рябцев.
"Проте, по-перше, вона має достатньо великий запас міцності. По-друге, працює декілька десятків тисяч висококласних спеціалістів, які знають, що потрібно робити та які заходи потрібно реалізувати для того, щоб відновити електропостачання в повному обсязі", – наголосив експерт.
Він додав, що також не варто забувати про те, що діють українські сили ППО. Вони збивають щонайменше половину крилатих ракет, які здатні були б нанести набагато більшої шкоди нашим енергетичним обʼєктам.
Що відомо про російські обстріли
- Росіяни регулярно завдають ударів по критичній інфраструктурі нашої держави. Українська влада готувалася до цього, відтак серйозних колапсів на енергетичному фронті немає. За словами радника МВС, росіяни можуть продовжити завдавати ударів.
- Окупанти обстріляли Київську область, завдавши удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Унаслідок обстрілу немає поранених, однак наслідки "дуже відчутні".