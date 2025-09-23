ЄС заплатив майже 1,4 мільярда за метал з Росії: хто годує російську металургію
- За 7 місяців 2025 року ЄС купив у Росії 3,37 мільйона тонн металургійної продукції на 1,39 мільярда євро, зокрема 2,18 мільйона тонн напівфабрикатів.
- Росія експортувала до ЄС 696,99 тисячі тонн чавуну за 254,45 мільйона євро, а також 43,59 тисячі тонн металобрухту, залізну руду та залізо прямого відновлення.
Москва продовжує заробляти на імпорті металів до Європи. За 7 місяців 2025 року ЄС придбав 3,37 мільйона тон металургійної продукції Росії.
Скільки металу закуповує ЄС у Росії?
За даними Eurostat, у січні-липні ЄС придбав металургійної сировини у Росії на 1,39 мільярда євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на GMK Center.
Дивіться також Не лише Угорщина та Словаччина: в ЄС відповіли, хто купує російський газ
Основним імпортним товаром були напівфабрикати.
За сім місяців Росія поставила Європі 2,18 мільйона тонн цієї продукції – на 13,2% більше у річному вимірі, ніж торік. За напівфабрикати ЄС заплатив Кремлю 982,38 мільйона євро за цей період.
Найбільше їх купували:
- Бельгія – 826,7 тисячі тонн;
- Італія – 510,93 тисячі тонн;
- Чехія – 454,38 тисячі тонн;
- Данія – 334,71 тисячі тонн.
У великих обсягах Росія імпортувала й чавун – 696,99 тисячі тонн за 7 місяців. Російські компанії заробили від постачань на європейський ринок цієї продукції 254,45 мільйона євро.
Основними покупцями чавуну були:
- Італія – 524,62 тисячі тонн;
- Латвія – 87,27 тисячі тонн;
- Бельгія – 31,07 тисячі тонн.
Зате феросплави у період із січня по липень Росія до ЄС майже не здійснювала – імпортувала усього 3,8 тисячі тонн (минулого року – 48,52 тисячі тонн).
Окрім того, у цей період ЄС закупив у Росії:
- металобрухту – 43,59 тисячі тонн – на 14,54 мільйона євро;
- залізної руди – 2,04 тисячі тонн;
- заліза прямого відновлення – 441,68 тисячі тонн – на 138,29 мільйона євро.
Важливо! За даними GMK Center, у 2024 році країни Євросоюзу закупили в Росії 5,34 мільйона тонн металургійної продукції. Попри дію санкцій, російські компанії й надалі заробляють на експорті до ЄС – лише торік їхні прибутки від таких постачань перевищили 2,5 мільярда євро.
Проблеми в металургійній галузі Росії: що відомо?
Разом з тим російська металургійна галузь занепадає. У 2024 році випуск сталі скоротився на 8,6%, а вже в першому кварталі 2025-го падіння поглибилось ще на 7,2%.
Однією з причин кризи стали падіння експортних цін – у рублях вони знизилися на 26%. Додатково ситуацію ускладнює прогнозоване скорочення внутрішнього попиту: цього року він може впасти до 39 мільйона тонн проти 43–45 мільйона тонн у 2024-му.
Російські металургійні гіганти вже відчувають на собі ці проблеми. Магнітогорський комбінат заявив про зниження випуску сталі на 18%, а чавуну – на 9%. Новолипецький металургійний комбінат у першому кварталі 2025 року зафіксував збитки на понад 15,7 мільйона доларів.