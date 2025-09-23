Сколько металла закупает ЕС у России?

По данным Eurostat, в январе-июле ЕС приобрел металлургического сырья у России на 1,39 миллиарда евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на GMK Center.

Основным импортным товаром были полуфабрикаты.

За семь месяцев Россия поставила Европе 2,18 миллиона тонн этой продукции – на 13,2% больше в годовом измерении, чем в прошлом году. За полуфабрикаты ЕС заплатил Кремлю 982,38 миллиона евро за этот период.

Больше всего их покупали:

Бельгия – 826,7 тысяч тонн;

Италия – 510,93 тысячи тонн;

Чехия – 454,38 тысячи тонн;

Дания – 334,71 тысячи тонн.

В больших объемах Россия импортировала и чугун – 696,99 тысячи тонн за 7 месяцев. Российские компании заработали от поставок на европейский рынок этой продукции 254,45 миллиона евро.

Основными покупателями чугуна были:

Италия – 524,524 62 тысячи тонн;

Латвия – 87,27 тысячи тонн;

Бельгия – 31,31 07 тысячи тонн.

Зато ферросплавы в период с января по июль Россия в ЕС почти не осуществляла – импортировала всего 3,8 тысячи тонн (в прошлом году – 48,52 тысячи тонн).

Кроме того, в этот период ЕС закупил у России:

металлолома – 43,59 тысячи тонн – на 14,54 миллиона евро;

железной руды – 2,04 тысячи тонн;

железа прямого восстановления – 441,68 тысячи тонн – на 138,29 миллиона евро.

Важно! По данным GMK Center, в 2024 году страны Евросоюза закупили у России 5,34 миллиона тонн металлургической продукции. Несмотря на действие санкций, российские компании продолжают зарабатывать на экспорте в ЕС – только в прошлом году их доходы от таких поставок превысили 2,5 миллиарда евро.

Проблемы в металлургической отрасли России: что известно?