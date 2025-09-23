Скільки металу закуповує ЄС у Росії?

За даними Eurostat, у січні-липні ЄС придбав металургійної сировини у Росії на 1,39 мільярда євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на GMK Center.

Дивіться також Не лише Угорщина та Словаччина: в ЄС відповіли, хто купує російський газ

Основним імпортним товаром були напівфабрикати.

За сім місяців Росія поставила Європі 2,18 мільйона тонн цієї продукції – на 13,2% більше у річному вимірі, ніж торік. За напівфабрикати ЄС заплатив Кремлю 982,38 мільйона євро за цей період.

Найбільше їх купували:

Бельгія – 826,7 тисячі тонн;

Італія – 510,93 тисячі тонн;

Чехія – 454,38 тисячі тонн;

Данія – 334,71 тисячі тонн.

У великих обсягах Росія імпортувала й чавун – 696,99 тисячі тонн за 7 місяців. Російські компанії заробили від постачань на європейський ринок цієї продукції 254,45 мільйона євро.

Основними покупцями чавуну були:

Італія – 524,62 тисячі тонн;

Латвія – 87,27 тисячі тонн;

Бельгія – 31,07 тисячі тонн.

Зате феросплави у період із січня по липень Росія до ЄС майже не здійснювала – імпортувала усього 3,8 тисячі тонн (минулого року – 48,52 тисячі тонн).

Окрім того, у цей період ЄС закупив у Росії:

металобрухту – 43,59 тисячі тонн – на 14,54 мільйона євро;

залізної руди – 2,04 тисячі тонн;

заліза прямого відновлення – 441,68 тисячі тонн – на 138,29 мільйона євро.

Важливо! За даними GMK Center, у 2024 році країни Євросоюзу закупили в Росії 5,34 мільйона тонн металургійної продукції. Попри дію санкцій, російські компанії й надалі заробляють на експорті до ЄС – лише торік їхні прибутки від таких постачань перевищили 2,5 мільярда євро.

Проблеми в металургійній галузі Росії: що відомо?