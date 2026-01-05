Росія знайшла лазівку для експорту підсанкційного СПГ, але є нюанс

Росія продовжує постачати скраплений природний газ з підсанкційного заводу Arctic LNG 2 через Арктику. Однак суден, які здатні транспортувати СПГ у крижаних водах, у Москви майже немає.

Як Росія експортує СПГ через Арктику?

За даними відстеження суден, у понеділок, 5 січня, танкер Christophe De Margerie пришвартувався до Arctic LNG 2 і готується завантажити вже третю партію СПГ від 20 грудня, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дві попередні партії СПГ танкер доставив на плавуче сховище Saam у Мурманській області. Звідти його можуть забирати звичайні судна, після чого газ транспортують до Китаю.

Очікується, що за такою схемою Росія постачатиме СПГ аж до відкриття коротшого східного морського маршруту, але це відбудеться лише після танення льоду влітку.

Безперервний експорт є важливою підтримкою для Росії, яка намагається наростити продажі газу на тлі посилення західних обмежень і втрати Європи як ключового ринку збуту,

– зазначає видання.

Однак є нюанс – Christophe De Margerie наразі залишився єдиним робочим судном "тіньового флоту" Росії, який може цілий рік транспортувати газ.

Для звичайних танкерів лід навколо Arctic LNG 2 стає занадто товстим.

Тому минулої зими Arctic LNG 2 був змушений значно скоротити виробництво через нестачу суден.

У результаті єдиний криголам дозволяє заводу Arctic LNG 2 працювати усього на 25% від його потужності.

Варто знати! Російський проєкт Arctic LNG 2, плавуче сховище Saam, а також танкер Christophe De Margerie потрапили під санкції США ще за часів колишнього президента Джо Байдена.

Як Китай скуповує російський СПГ?

Наразі Китай залишається єдиним покупцем скрапленого газу із підсанкційного російського заводу Arctic LNG 2. За 2025 рік китайські компанії отримали 21 партію СПГ з цього проєкту, пише Reuters.

Усі партії доставили до СПГ-термінала Бейхай на південно-західному узбережжі Китаю.

За даними аналітиків Kpler, газ постачали такі танкери:

Арктик Мулан – 8 серпня;

Восход – 6 вересня;

Зоря – 9 вересня;

Буран – 12 вересня;

Ірис – 16 вересня;

Арктик Мулан – 22 вересня;

Арктик Восток – 30 вересня;

Лаперуз – 9 жовтня;

Арктик Метагаз – 14 жовтня;

Арктик Мулан – 17 жовтня;

Ірис – 23 жовтня;

Арктик Восток – 27 жовтня;

Лаперуз – 30 жовтня;

Арктик Мулан – 11 листопада;

Восход – 20 листопада;

Арктик Піонер – 22 листопада;

Арктик Восток – 26 листопада;

Арктик Мулан – 4 грудня;

Зоря – 11 грудня;

Ірис – 30 грудня;

Арктик Мулан – 31 грудня.

Зауважте! Дві китайські державні компанії володіють частками по 10% у Arctic LNG 2 – China National Petroleum Corp (CNPC) та China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Тому Китай активно скуповує СПГ у Росії.

