Україна розпочне експортувати зброю власного виробництва. До кінця року планують напрацювати три основні напрямки постачань.

Куди експортуватимуть зброю?

Про це розповів Володимир Зеленський під час свого виступу на міжнародному Форумі оборонних індустрій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал президента.

Настав час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні тут, в Україні, для захисту,

– зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що вже дав доручення Офісу президента, а також усій команді та секретарю РНБО України. Вони мають розробити та представити головні елементи майбутньої експортної системи зброї.

Робоча назва програми експорту українського озброєння – "Зброя – наш експортний продукт".

За словами Зеленського наразі вже досягнуті домовленості про відкриття платформ експорту-імпорту зброї за трьома напрямками :

у Європі;

у Сполучених Штатах Америки;

а також на Близькому Сході.

Розраховую, що відкриття експорту, відкриття нових спільних підприємств разом із залученням інвестицій в Україну дасть нам змогу ще значно масштабувати нашу оборонну промисловість,

– наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що наразі головне завдання – запустити ключові платформи експорту зброї до кінця 2025 року.

Важливо! Раніше Зеленський зазначав, що українські виробники потребують достатньо коштів для виготовлення сучасних видів озброєння. Тому дефіцит фінансування вже з 2025 року покриватимуть за допомогою керованого експорту деяких видів озброєння, передає Офіс президента.

Що відомо про експорт української зброї?