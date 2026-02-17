Картка в електронному гаманці: який спосіб оплати українці обирали найчастіше у 2025 році

Колись звична готівка відходить у минуле, на заміну їй прийшла безготівкова оплата, яка нині складає майже 100% від усіх платежів. Однак питання зручності та безпеки залишаються відкритими.

Який вид оплати став найпопулярнішим у 2025 році?

Про те, яким способом українці частіше оплачували закупи, йдеться в повідомленні Нацбанку.

Дивіться також Листи, газети й готівкові пенсії "помирають": чи можуть скасувати ці послуги Укрпошти

Так, щороку НБУ проводить аналіз статистичних даних щодо операцій з платіжними картками. За 2025 рік українці не лише користувалися безготівковою оплатою, а й активно переносили свої банківські картки до електронних гаманців у смартфонах та на інших ґаджетах.

Зверніть увагу! Кожна третя активна картка українців є цифровою. Кількість токенізованих (віртуальних; NFC) карток зросла на 25,9% порівняно з 2024 роком.

Водночас зростає попит на безконтактні картки (це картки, які достатньо прикласти до термінала під час оплати, але вводити код – непотрібно). За рік їхня кількість збільшилася на 2,5%, що загалом становить – 35,9 мільйона штук.

Зауважте! Нині 98% усіх безготівкових розрахунків здійснюються за допомогою безконтактної технології або NFC (віртуальна картка у смартфоні).

Загалом за 2025 рік кількість фінансових операцій, проведених платіжними картками зросла до 9 512,3 мільйона. Загальна сума склала – 7 157,2 мільярда гривень. Це на 10% більше за кількістю та на 9% більше за сумою.

А от безготівковий розрахунок – встановив рекорд: понад 9 083,5 мільйона транзакцій на суму 4 684,3 мільярда гривень, де кількість операцій зросла на 11% й сума – на 10,4%.

Де саме українці розраховувалися безготівково?

Передусім йдеться про оплату через термінали в магазинах та сфері послуг, де середній чек зріс з 330 гривень до 354 гривень. Водночас це 74,3% від усіх операцій та 50,9% від їхньої суми (понад 6,7 мільярда транзакцій на майже 2 385,4 мільярда гривень).

Наступні – перекази з картки на картку, де середня сума навпаки знизилася. У 2024 році була – 1 958 гривень, а у 2025 вже становила – 1 864 гривні. Такі фінансові операції становлять від усіх 7,3%, однак їхня сума – 1 231,9 мільярда (або 26,3% від суми всіх транзакцій).

Оплата в інтернеті чи онлайн-купівля має 13,9% транзакцій та 16,4% від обсягу грошей. А середній чек з 561 гривні зріс до 608 гривень.

Чому безготівкова оплата є зручнішою?

ЕП пише, що безготівкова оплата це не лише про зручність, а й своєрідну безпеку.

Якщо загубите звичайні паперові гроші – найімовірніші, що їх підбере перехожий і ви навряд повернете свої заощадження. Однак якщо загубити картку – достатньо лише подзвонити в банк і повідомити про це, аби картку тимчасово заблокували. Так вдасться зберегти гроші та не "подарувати" їх шахраям.

Ще один плюс – у банківських застосунках фіксується історія ваших покупок. Тож легко можна виявити неточності або навпаки вести статистику витрат для себе.

Якщо ж розглядати питання глобально. Такий спосіб оплати унеможливлює ведення тіньової економіки, де якраз потрібна готівка. У часи війни для України це перевага, а також можливість людей допомогти державі та сприяти економічній прозорості й стабільності.

Що ще відомо про безготівкову оплату і як закрити картку?

Відомо, що частка безготівкових розрахунків зросла до 95,5%. Найбільше українці платили в такий спосіб у торговельних мережах. І навіть попри удари по енергетиці, проблеми зі світлом – люди надали перевагу безготівковій оплаті.

Водночас якщо є бажання закрити картку одного з банків треба підготуватися та розібратися, чи маєте ви заборгування. Якщо ж маєте тільки накопичення – їх завчасно потрібно перевести на інший рахунок, аби не вийшло так, що закриваєте картку з грошима.