Що "Ощадбанк" повідомив пенсіонерам?

Цього разу "Ощад" потурбувався про своїх клієнтів та продовжив дію карток, про що йшлося на сайті банку.

У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії платіжних карток до 30 червня 2026 року,

– йдеться у повідомленні банку.

Продовження відбувається для карток, термін яких закінчився з лютого 2022 року. Це відбудеться автоматично.

Але воно не відбудеться для таких платіжних карток:

строк дії яких минув протягом лютого 2022 – жовтня 2025 року та за якими протягом вересня 2025 – жовтня 2025 року (включно) було здійснено хоча б одну операцію з використанням картки будь-якого українського банку;

строк дії яких минув протягом лютого 2022 – жовтня 2025 року та за якими залишок коштів дорівнює нулю, і не було жодної операції за останні 6 місяців (події мали б відбуватися одночасно).

Зверніть увагу! Якщо нову картку вже перевипущено, то потрібно звернутися до відділення "Ощадбанку" для її отримання у зручний для вас час.

Зокрема до українців звернувся також "Приватбанк". Річ у тім, що банк безплатно доставлятиме свої картки протягом усього 2026 року.

Замовити нову картку або перевипустити чинну просто – за декілька кліків у Приват24. Надалі отримати картку банку можна у відділенні або поштоматі Нової Пошти по Україні. Також її можуть відправити через Нову Пошту або Укрпошту на будь-яку адресу в понад 60 країну світу.

Важливо! Водночас від початку повномасштабної війни в Україні "Приватбанк" подовжив строк дії всіх платіжних карток.

Що ще слід знати про "Ощадбанк"?