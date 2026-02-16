Що зробити перед закриттям картки?

Перед тим як подавати заяву на закриття картки, необхідно заздалегідь підготуватися, пише Mobanking.

Спочатку потрібно переконатися, що баланс по карті, яку хоче закрити клієнт, становить 0.00 гривні. Якщо на карті залишають кошти, їх потрібно вивести:

перевести на рахунок іншого банку;

або зняти готівку в банкоматі.

Також для закриття картки Монобанку необхідно:

Погасити всі заборгованості за кредитами

Якщо по картці був кредитний ліміт коштів, які людина використала, всю суму треба повернути. До того ж потрібно сплатити нараховані проценти.

Те ж саме стосується придбання товарів у розстрочку чи оплатою частинами. За них необхідно повністю сплатити, інакше карту закрити не вдасться.

Зняти всі депозити

Активні депозити, які знаходяться у Монобанку, теж необхідно обнулити. Наприклад, можна перевести усі кошти вкладу на картку, а потім або знати готівкою, або перерахувати в інший банк.

Прибрати картку з підписок

Якщо карта Монобанку підв'язана під будь-які сервіси, необхідно змінити її на іншу. Для прикладу, це може бути автосписання у Youtube чи Google.

Зробити виписки

За усіма важливими операціями, які проводилися, варто замовити виписки. Після того як карту закриють, історія по ній буде недоступною.

Зауважте! У разі, коли за депозитами відсутня можливість дострокового розірвання, доведеться чекати закінчення його терміну, щоб закрити картку Монобанку.

Як замовити закриття картки?

Після того усі підготовка проведена, клієнт має залишити заявку на закриття картки через мобільний застосунок Монобанку. Для цього достатньо зробити кілька простих кроків:

увійти з мобільного телефону в банкінг-онлайн та обрати відповідну картку;

перейти в її "Налаштування";

обрати пункт "Закрити картку";

підтвердити закриття картки.

Після цього клієнт має отримати сповіщення про закриття рахунку.

Важливо! Якщо користувач все зробив правильно, то картку мають закрити протягом кількох хвилин.

Які послуги пропонує Монобанк?