Чому monobank повертає гроші?

Про це у соцмережах повідомили самі користувачі, інформує 24 Канал. Зокрема, у Threads поширили скриншот – повідомлення від банку, в якому ідеться, що затримка сталася через "значну кількість замовлень", і через це партнери банку не встигли вчасно здійснити відправлення.

Затримка сталася, бо вся країна шукала лимони, і через значну кількість замовлень наші партнери не встигли все вчасно відправити. Через ці незручності ми хочемо оплатити товар за вас,

– йдеться у повідомленні від monobank.

Банк пообіцяв відправити товари протягом трьох днів, а також повернути кошти клієнтам на картки. У повідомленні йдеться про компенсацію суми 1723 гривень, яку користувач отримає з 27 жовтня.

monobank повертає гроші за замовлення клієнтів через очікування / Скриншот з Threds

Що цьому передувало?