Чому monobank повертає гроші?
Про це у соцмережах повідомили самі користувачі, інформує 24 Канал. Зокрема, у Threads поширили скриншот – повідомлення від банку, в якому ідеться, що затримка сталася через "значну кількість замовлень", і через це партнери банку не встигли вчасно здійснити відправлення.
Затримка сталася, бо вся країна шукала лимони, і через значну кількість замовлень наші партнери не встигли все вчасно відправити. Через ці незручності ми хочемо оплатити товар за вас,
– йдеться у повідомленні від monobank.
Банк пообіцяв відправити товари протягом трьох днів, а також повернути кошти клієнтам на картки. У повідомленні йдеться про компенсацію суми 1723 гривень, яку користувач отримає з 27 жовтня.
monobank повертає гроші за замовлення клієнтів через очікування / Скриншот з Threds
Що цьому передувало?
Акцію monobank запустив у застосунку на честь досягнення 10 мільйонів клієнтів. У межах святкування команда банку створила ігровий розіграш із пошуком "лимонів" – віртуальних символів, які з'явилися в додатку.
Користувачі мали знайти всі нові лимони, серед яких були тематичні – ЗСУ-лимон, автолимон і хаталимон. Кампанія швидко стала вірусною в соцмережах. Зокрема, клієнти активно ділилися своїми "знахідками".
До слова, виграв мільйон гривень волонтер Артем Харченко, про це він написав в інстаграмі. Він записав відео, де поділився емоціями після виграшу.