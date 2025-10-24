Почему monobank возвращает деньги?

Об этом в соцсетях сообщили сами пользователи, информирует 24 Канал. В частности, в Threads распространили скриншот – сообщения от банка, в котором говорится, что задержка произошла из-за "значительного количества заказов", и поэтому партнеры банка не успели вовремя осуществить отправку.

Смотрите также В monobank сказали, можно ли возвращать товары из monoмаркета

Задержка произошла, потому что вся страна искала лимоны, и из-за значительного количества заказов наши партнеры не успели все вовремя отправить. Из-за этих неудобств мы хотим оплатить товар за вас,

– говорится в сообщении от monobank.

Банк пообещал отправить товары в течение трех дней, а также вернуть средства клиентам на карты. В сообщении говорится о компенсации суммы 1723 гривен, которую пользователь получит с 27 октября.

monobank возвращает деньги за заказы клиентов из-за ожидания / Скриншот с Threds

Что этому предшествовало?