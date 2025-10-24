Почему monobank возвращает деньги?
Об этом в соцсетях сообщили сами пользователи, информирует 24 Канал. В частности, в Threads распространили скриншот – сообщения от банка, в котором говорится, что задержка произошла из-за "значительного количества заказов", и поэтому партнеры банка не успели вовремя осуществить отправку.
Задержка произошла, потому что вся страна искала лимоны, и из-за значительного количества заказов наши партнеры не успели все вовремя отправить. Из-за этих неудобств мы хотим оплатить товар за вас,
– говорится в сообщении от monobank.
Банк пообещал отправить товары в течение трех дней, а также вернуть средства клиентам на карты. В сообщении говорится о компенсации суммы 1723 гривен, которую пользователь получит с 27 октября.
monobank возвращает деньги за заказы клиентов из-за ожидания / Скриншот с Threds
Что этому предшествовало?
Акцию monobank запустил в приложении в честь достижения 10 миллионов клиентов. В рамках празднования команда банка создала игровой розыгрыш с поиском "лимонов" – виртуальных символов, которые появились в приложении.
Пользователи должны были найти все новые лимоны, среди которых были тематические – ВСУ-лимон, автолимон и хаталимон. Кампания быстро стала вирусной в соцсетях. В частности, клиенты активно делились своими "находками".
К слову, выиграл миллион гривен волонтер Артем Харченко, об этом он написал в инстаграме. Он записал видео, где поделился эмоциями после выигрыша.