Какой вид оплаты стал самым популярным в 2025 году?

О том, каким способом украинцы чаще оплачивали покупки, говорится в сообщении Нацбанка.

Так, ежегодно НБУ проводит анализ статистических данных по операциям с платежными картами. За 2025 год украинцы не только пользовались безналичной оплатой, но и активно переносили свои банковские карты в электронные кошельков в смартфонах и на других гаджетах.

Обратите внимание! Каждая третья активная карта украинцев является цифровой. Количество токенизированных (виртуальных; NFC) карт выросло на 25,9% по сравнению с 2024 годом.

В то же время растет спрос на бесконтактные карты (это карты, которые достаточно приложить к терминалу при оплате, но вводить код – не нужно). За год их количество увеличилось на 2,5%, что в целом составляет – 35,9 миллиона штук.

Заметьте! Сейчас 98% всех безналичных расчетов осуществляются с помощью бесконтактной технологии или NFC (виртуальная карта в смартфоне).

Всего за 2025 год количество финансовых операций, проведенных платежными картами выросло до 9 512,3 миллиона. Общая сумма составила – 7 157,2 миллиарда гривен. Это на 10% больше по количеству и на 9% больше по сумме.

А вот безналичный расчет – установил рекорд: более 9 083,5 миллиона транзакций на сумму 4 684,3 миллиарда гривен, где количество операций выросло на 11% и сумма – на 10,4%.

Где именно украинцы рассчитывались безналично?

Прежде всего речь идет об оплате через терминалы в магазинах и сфере услуг, где средний чек вырос с 330 гривен до 354 гривен. В то же время это 74,3% от всех операций и 50,9% от их суммы (более 6,7 миллиарда транзакций на почти 2 385,4 миллиарда гривен).

Следующие – переводы с карты на карту, где средняя сумма наоборот снизилась. В 2024 году была – 1 958 гривен, а в 2025 уже составляла – 1 864 гривны. Такие финансовые операции составляют от всех 7,3%, однако их сумма – 1 231,9 миллиарда (или 26,3% от суммы всех транзакций).

Оплата в интернете или онлайн-покупки имеет 13,9% транзакций и 16,4% от объема денег. А средний чек с 561 гривны вырос до 608 гривен.

Почему безналичная оплата является более удобной?

ЭП пишет, что безналичная оплата это не только об удобстве, но и своеобразную безопасность.

Если потеряете обычные бумажные деньги – вероятные, что их подберет прохожий и вы вряд ли вернете свои сбережения. Однако если потерять карточку – достаточно лишь позвонить в банк и сообщить об этом, чтобы карточку временно заблокировали. Так удастся сохранить деньги и не "подарить" их мошенникам.

Еще один плюс – в банковских приложениях фиксируется история ваших покупок. Поэтому легко можно выявить неточности или наоборот вести статистику расходов для себя.

Если же рассматривать вопрос глобально. Такой способ оплаты делает невозможным ведение теневой экономики, где как раз нужна наличность. Во времена войны для Украины это преимущество, а также возможность людей помочь государству и способствовать экономической прозрачности и стабильности.

Что еще известно о безналичной оплате и как закрыть карточку?

Известно, что доля безналичных расчетов выросла до 95,5%. Больше всего украинцы платили таким образом в торговых сетях. И даже несмотря на удары по энергетике, проблемы со светом – люди предпочли безналичную оплату.

В то же время если есть желание закрыть карточку одного из банков надо подготовиться и разобраться, имеете ли вы задолженности. Если же есть только накопления – их заблаговременно нужно перевести на другой счет, чтобы не получилось так, что закрываете карточку с деньгами.