Енергетичне перемир'я України та Росії: кому вигідніше можливе припинення ударів

В інформаційному просторі ширяться чутки щодо енергетичного перемир'я між Росією та Україною. Що відомо про ситуацію в українській енергетиці та хто може дістати більше вигоди від припинення вогню по інфраструктурі – розповідаємо далі.

Що відомо про енергетичне перемир'я та що воно дає Україні та Росії?

Встановлення енергетичного перемир'я може бути вигіднішим для Росії в довгостроковій перспективі, адже через українські удари по НПЗ вона втрачає доходи від нафтової галузі. Водночас для України припинення обстрілів енергетичної інфраструктури найбільш актуальне на період холодів. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

Офіційних повідомлень від керівництва української держави щодо енергетичного перемир'я наразі не оприлюднювали. 24 Канал звернувся по коментар щодо цієї теми до Міністерства енергетики.

Припущення про припинення ударів по енергетиці висловив засновник підрозділу "Kraken" Костянтин Немічев 29 січня, коментуючи поширювану на російських телеграм-каналах інформацію про заборону на атаки по об'єктах інфраструктури України.

Схоже, енергетичне перемир'я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати,

– написав військовий.

Водночас у вечірньому зверненні 28 січня президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що Росія готується до нового удару. Такі дані отримала українська розвідка.

Економіст Іван Ус говорить, що вигода кожної зі сторін у разі встановлення енергетичного перемир'я буде різною. Україні воно необхідне на період низьких температур, коли потреба населення в електроенергії для обігріву особливо зростає. Тож щонайменше до середини лютого запит на припинення ударів для України зберігатиметься.

Водночас Росії можливість припинення ударів по нафтопереробних заводах вигідна в тривалій перспективі, адже її економіка й так отримує менше доходів через ціни на нафту.

Iван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Для Росії це велика проблема, яка не обмежується періодом потепління й похолодання. Тому що вони обмежені в нафтогазових доходах, а минулого року отримали на 24% менше, ніж планували. Цьогоріч, враховуючи, що в них закладена ціна 59 доларів за барель російської Urals, а по факту є десь 38 – 39 зараз, вони суттєво недоотримують гроші. Якщо Росія буде недоотримувати не лише через ціни, а й через те, що фізично Україна не дасть їй можливості це робити, то для неї це означатиме посилення колапсу.

За словами експерта, окрім зниження нафтогазових доходів, у Росії починаються проблеми з надходженнями з інших сфер. Зокрема московські блогери починають розповідати про закриття ресторанів, що може свідчити про зниження ділової активності, говорить Іван Ус.

Ненафтогазові доходи Росії також скорочуються. Тобто для неї є перспектива втрати двох основних джерел надходжень. Тому я вважаю, що як нам складно б не було, енергетичне перемир'я в середньостроковій перспективі, і відповідно в довгостроковій, скоріше вигідніше Росії, ніж Україні,

– резюмує економіст.

Зауважимо! Видання Financial Times з посиланням на власні джерела серед українських та американських посадовців повідомляло, що Україна та США обговорювали можливість запропонувати Росії енергетичне перемир'я.

Нині даних від Міненерго щодо відсутності обстрілів по об'єктах енергетики не надходило, а в брифінгу першого заступника Міністра енергетики України Артема Некрасова від 29 січня йдеться про знеструмлення через удари.

Унаслідок чергових обстрілів ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація,

– зазначив посадовець.

Через наслідки попередніх обстрілів по всій країні діють графіки погодинних відключень. Також запроваджені обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Яка ситуація зі знеструмленнями в Україні?