У Польщі відкрили енергетичний хаб для допомоги Україні: чи стабілізує це ситуацію зі світлом

Західні країни допомагають Україні не лише зброєю. Для стабілізації ситуації зі світлом в Україні в Польщі відкрили енергетичний хаб.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков. Крім того, багатьох цікавить питання, чи очікувати навесні покращення в енергосистемі.

Важливо Ще більше генераторів: у Польщі відкрили енергетичний хаб для допомоги Україні

Рішення на виконання рішення зустрічі міністрів енергетики

Плачков зазначив, що відкриття енергетичного хабу в Польщі – це рішення на виконання рішення зустрічі міністрів енергетики. Польща – прикордонна для України держава, тож саме тут логічно відкрити такий хаб. Він буде займатись питаннями постачання обладнання Україні, координацією, комунікацією, дизель-генераторами.

Сьогодні дуже великий дефіцит обладнання в наших енергетиків. Резерви майже всі використані. На жаль, в енергетиків сьогодні немає грошей, бо споживання електроенергії зменшилось утричі. При тому, що тарифи для населення не змінюються, тому потрібна допомога обладнанням,

– зауважив колишній міністр палива та енергетики України.

Він додав, що допомагатимуть не лише поляки, а і європейці, США. У першу чергу нам потрібні потужні трансформатори, велика кількість яких в Україні розбита. Польська електроенергія в основному працює завдяки ТЕС, 75% з яких працюють на вугіллі.

"Оскільки в нас зруйнована велика кількість енергооб'єктів, я думаю, що буде організована й допомога з ремонтом і відновленням обладнання на електростанціях. Це комплексний підхід і дуже хороша ініціатива, яка потрібна нам, і вона допоможе нам пришвидшити відновлення обладнання і стабілізувати графіки відключень", – наголосив Плачков.

За його словами, люди скаржаться, мовляв, не зрозуміло, як вимикають світло. Сусідній будинок світиться постійно. Слід зрозуміти, що енергетики не винні й вони роблять усе можливе, аби стабілізувати ситуацію.

Плачков про те, чи стабілізує ситуацію зі світлом відкриття енергетичного хабу в Польщі: дивіться відео

Енергосистема України об'єднана з європейською

Як зазначив Плачков, наша енергосистема об'єднана з європейською. Цікаво, що перехід відбувся 23 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення росіян. Тоді Україна від'єдналась від спільної з Білоруссю та Росією системою.

Ми об'єднані, але є регіони, де дуже великий дефіцит генеруючих потужностей. Це й Київський регіон, і Житомирська область тощо, що певним чином пов'язано з зупинкою ЧАЕС,

– підкреслив колишній міністр палива та енергетики України.

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