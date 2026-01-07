Зовсім не похолодання: що становить найбільшу загрозу для енергосистеми України
- Основна загроза для об'єктивів енергетики України – це зовсім не морози.
- Наразі ситуація в енергосистемі контрольована, але складна через постійні атаки.
У Міненерго назвали основну загрозу для енергосистеми України. І мова зовсім не про морози.
Що загрожує українській енергосистемі більше, ніж морози?
Головна загроза наразі - це російські обстріли, пише 24 Канал з посиланням на слова секретаря Міністерства енергетики України Сергій Суярко.
Наближаються морози. І з пониженням температури зростає споживання електроенергії. Це додаткове навантаження на енергосистему. Проте основна загроза зараз не морози, а удари ворога, які можуть призвести до тривалих та складних наслідків для споживачів,
– сказав Суярко.
Важливо! Українці закликали заощадливо споживати електроенергію.
Що ще розповіли у Міненерго?
- Вранці середи, 7 січня, були знеструмлені споживачі у Дніпропетровській області внаслідок атаки об’єктів енергетичної інфраструктури.
- Після проведення відновлювальних робіт повністю відновлено електропостачання у місті Славутич Чернігівської області.
- Через пошкодження внаслідок попередніх ракетно-дронових атак, оператор системи розподілу продовжує застосовувати обмеження в Одеській області.
- Водночас у частині найбільш енергодефіцитних регіонів ситуація поступово покращується.
- Внаслідок погодних умов відомо є знеструмлені споживачі у Київській та Закарпатській областях.
Що ще відомо про ситуацію з відключеннями світла?
Нагадаємо, що уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Про це написала прем'єр-міністрка Юлія Свириденко.
Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року,
– наголосила Свириденко.
Вона підкреслила: відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення Уряду.
Зверніть увагу! Тому органи контролю, зокрема Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові.
Як морози вплинуть на відключення електроенергії?
- Погодні умови, зокрема похолодання, є прогнозованими. Тому навіть у чинній складній ситуації енергосистема України може бути готова до роботи в умовах сильних холодів.
- Однак масовані ракетно-дронові атаки восени й в грудні 2025 року значно ситуацію в енергетиці. Тому у разі сильного зниження температури повітря, графіки відключення світла можуть посилити.