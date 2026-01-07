Укр Рус
7 січня, 14:41
Зовсім не похолодання: що становить найбільшу загрозу для енергосистеми України

Валерія Моргун
Основні тези
  • Основна загроза для об'єктивів енергетики України – це зовсім не морози.
  • Наразі ситуація в енергосистемі контрольована, але складна через постійні атаки.

У Міненерго назвали основну загрозу для енергосистеми України. І мова зовсім не про морози.

Що загрожує українській енергосистемі більше, ніж морози?

Головна загроза наразі - це російські обстріли, пише 24 Канал з посиланням на слова секретаря Міністерства енергетики України Сергій Суярко.

Наближаються морози. І з пониженням температури зростає споживання електроенергії. Це додаткове навантаження на енергосистему. Проте основна загроза зараз не морози, а удари ворога, які можуть призвести до тривалих та складних наслідків для споживачів,
– сказав Суярко.

Важливо! Українці закликали заощадливо споживати електроенергію.

Що ще розповіли у Міненерго?

  • Вранці середи, 7 січня, були знеструмлені споживачі у Дніпропетровській області внаслідок атаки об’єктів енергетичної інфраструктури.
  • Після проведення відновлювальних робіт повністю відновлено електропостачання у місті Славутич Чернігівської області.
  • Через пошкодження внаслідок попередніх ракетно-дронових атак, оператор системи розподілу продовжує застосовувати обмеження в Одеській області.
  • Водночас у частині найбільш енергодефіцитних регіонів ситуація поступово покращується.
  • Внаслідок погодних умов відомо є знеструмлені споживачі у Київській та Закарпатській областях.

Що ще відомо про ситуацію з відключеннями світла?

Нагадаємо, що уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Про це написала прем'єр-міністрка Юлія Свириденко.

Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року,
– наголосила Свириденко.

Вона підкреслила: відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення Уряду.

Зверніть увагу! Тому органи контролю, зокрема Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові.

Як морози вплинуть на відключення електроенергії?

  • Погодні умови, зокрема похолодання, є прогнозованими. Тому навіть у чинній складній ситуації енергосистема України може бути готова до роботи в умовах сильних холодів.
  • Однак масовані ракетно-дронові атаки восени й в грудні 2025 року значно ситуацію в енергетиці. Тому у разі сильного зниження температури повітря, графіки відключення світла можуть посилити.